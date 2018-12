Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, intre statiile CF Toplet si Valea Cernei, in judetul Caras-Severin, este oprit un tren cu doua sute de calatori, dupa ce mai multe crengi de copac au cazut peste firul de inalta tensiune si l-au rupt. De asemenea, din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact, este oprita circulatia feroviara…

- Circulatia feroviara este intrerupta, duminica dimineata, pe mai multe linii din cauza vremii, peste 350 de calatori aflandu-se in trenurile oprite statii, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, circulatia feroviara pe magistrala…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica dimineata, se circula in conditii de iarna pe arterele din judetele aflate sub incidenta atentionarilor cod galben si cod portocaliu de ninsori, pe anumite tronsoane, in special din afara localitatilor, fara a fi semnalate, insa, drumuri nationale sau autostrazi…