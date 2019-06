Trenuri blocate pe ruta Timișoara – București. Peste 9 ore de așteptare pentru pasageri Un cititor tion.ro care se intoarce la Timișoara de la Constanța se afla intr-un tren privat care sta in halta de la Poarta, Caraș-Severin, de cel puțin șase ore. „Sunt intr-un tren Constanța-Timișoara operat de Astra și suntem blocați in halta Poarta de șase ore, de la ora 3 noaptea. Langa noi e un tren operat de CFR blocat de noua ore. In halta unde ne-au tras aveam curent, dar mai departe am fost informați ca s-au rupt copaci peste firele de alimentare a locomotivelor electrice. Pe la 9.30 a fost tractata o locomotiva electrica a CFR de catre una Diesel și speram sa fim tractați și… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

