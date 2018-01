Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 ianuarie a.c., in Anul Centenar, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, transmite un comunicat al CFR Calatori.…

- Ceferiști, pasageri, membri ai Clubului Pasionaților Feroviari și ai comunitații de cicloturiști vor pleca maine dimineața de la București la Iași cu un tren denumit simbolic Trenul Unirii. Pe parcursul calatoriei, in garile in care se va opri Trenul Unirii, vor fi organizate diverse acțiuni, dansandu-se…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, cand romanii sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, informeaza marti CFR Calatori. "Ceferisti,…

- Un grup de biciclisti bucuresteni va veni pe 24 ianuarie pentru a se prinde in hora la Iasi. Ciclistii vor ajunge la ora 12.20 cu Trenul Unirii si vor urca spre Piata Unirii. Ei nu vor sta decat pana la ora 13.45. In cinstea Centenarului Unirii, in ciuda frigului care se anunta pe 24 ianuarie, biciclistii…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Soc in mediul de afaceri iesean dupa o decizie luata luni seara de judecatorii din Bucuresti. Curtea de Apel din Capitala a condamnat-o la cinci ani de inchisoare cu executare pe Tereza Prisecaru, mentinand sentinta data de prima instanta, in 2015, dupa mai multe saptamani in care au amanat luarea unei…

- SsangYong a deschis la sfarsitul unului trecut doua noi centre de comercializare și service in zona Moldovei. Astfel, la Iași și la Vaslui s-au deschis noi centre SsangYong, marind numarul de dealeri. Urmeaza, in curand, inca un centrul la București. La Vaslui, noua locație aparține binecunoscutului…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat de acest…

- "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai multe echipe de ingineri care lucreaza la dezvolrarea sistemelor de operare, a platformelor de virtualizare si a tehnologiilor de retea care stau in spatele serviciilor web ale Amazon (Amazon…

- ♦ Pe langa programatori si traducatori, compania cauta si 4 persoane care sa gestioneze recrutarea a peste 1.000 de oameni. Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a carui expansiune catre noi teritorii - precum publi­ci­tatea online sau comertul prin ma­gazine…

- Vrei sa fii angajat la gigantul american? Acum e momentul. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, recruteaza angajati pentru noul sau centru din Bucuresti. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru ingineri software sau traducatori. “Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in…

- Apartamentele din intreaga tara s-au scumpit in 2017 si cel mai probabil vor continua sa o faca si in 2018, sustin analisti ai pietei imobiliare. La Cluj s-a ajuns la preturile practicate inaintea crizei financiare, iar in alte cinci orase metrul patrat util costa peste o mie de euro. In aceste…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…

- Cu un ritm rapid de dezvoltare si pe teritoriul judetului Ilfov, Grupul de Socializare Locala (GSL) este o noua asociatie care a luat fiinta de curand, la nivel national. Ea are 7.000 de membri si “grupuri de lucru in localitatile ilfovene: Chitila, Ciorogarla, Glina, Popesti-Leordeni, Snagov, Stefanestii…

- Parchetul General a anuntat luni ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89. Mai exact, au fost identificate sursa sunetului cu efect de panica emis in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie '89 care a dus la izbucnirea protesteor…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Regele Mihai va fi ingropat in jurul orei 19.00, sambata, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges unde va avea loc o slujba scurta de inmormantare. Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, in centrul Capitalei, pentru funeraliile Regelui Mihai.

- Regele Mihai a fost adus acasa cu un avion militar. Dupa o ceremonie la aeroport, cortegiul funerar a plecat spre Castelul Peleș. Dupa ora 18:00, cortegiul a pornit spre București. Seara, a ajuns in Capitala, sicriul fiind depus la Palatul Regal. Sute de persoane au asteptat la rand sa ii poata aduce…

- Forul din Capitala va organiza patru turnee speciale la București, Arad, Iași și Alba Iulia, la care vor veni, in afara jucatorilor din țara noastra, șahiști din diaspora. O alta idee propusa de FRS este aceea de a organiza sub deviza „In 2018 toate drumurile duc la Alba Iulia” cate un turneu…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației…

- Indemnizațiile pentru creșterea copilului platite in luna octombrie 2017 au insumat 279,14 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de 1.696,98 lei, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). In octombrie, au beneficiat de acest ajutor…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- "La data de 7 decembrie a.c., politisti Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Iasi, Galati, Alba, Buzau si Dambovita.…

- ASSAI intentioneaza sa deruleze un program pilot de recrutare si relocare a 80 de persoane din Republica Populara Chineza, iar daca se dovedeste ca aceste persoane se pot integra si face performanta in service-urile auto care au acceptat sa intre in acest proiect, programul va continua pana cand…

- ASSAI a transmis catre Ambasada Republicii Populare Chineze o scrisoare de intentie in vederea derularii unui program de recrutare si relocare de forta de munca in Romania pentru cetatenii chinezi, in domeniul service-urilor auto, potrivit unui comunicat emis luni. ASSAI intentioneaza…

- Asa cum s-a precizat la debutul acestui proiect, tinerii implicati au avut prilejul sa cunoasca in mod direct activitatea si rolul Parlamentului, institutie reper pentru valorile democratice si unica autoritate legiuitoare a Romaniei, precum si alte institutii administrative si culturale din Bucuresti. …

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Mai multe mașini s-au tamponat, in aceasta seara, pe A1, autostrada care face legatura intre București și Pitești. Carambolul dintre cele 5 masini a avut loc la kilometrul 105, pe sensul de mers spre Capitala.Potrivit informatiilor Romania TV, exista insa si doua victime in urma accidentului.…

- Trenul Unirii ce a plecat astazi dimineata din Bucuresti la ora 5:50 va ajunge astazi in Statia CFR Vaslui la ora 10:55, superba locomotiva vopsita (ros, galben si albastru) va fi asteptata de foarte multa lume, copii si adulti de toate varstele! Ea isi va continua drumul catre statia de destinatie…

- Trenul Unirii va duce simbolul unirii romanilor de la București la Iași pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Trenul Unirii, remorcat de o locomotiva tricolora, va pleca vineri din Bucuresti, la ora 5:50, catre Iasi si se va intoarce in aceeasi zi in Capitala, informeaza CFR Calatori. „Vineri,…

- Trenul Unirii, remorcat de o locomotiva tricolora, va pleca vineri din Bucuresti, la ora 5:50, catre Iasi si se va intoarce in aceeasi zi in Capitala, informeaza, joi, CFR Calatori. ‘Vineri, 1 Decembrie, angajatii feroviari, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 99 de ani de la Marea Unire si intrarea…

- Institutiile publice si-au anuntat programul evenimentelor pe care le-au programat pentru 1 Decembrie. Si la Iasi va fi o parada militara, orasul alaturandu-se defilarilor din Alba Iulia si Bucuresti. Cu aceasta ocazie, sunt anuntate mai multe modificari in transportul public

- Timișoara este pe lista scurta a orașelor unde Ikea va deschide urmatorul magazin din Romania. Unul dintre oficialii companiei a anunțat ca urmatoarele doua unitați se vor deschide in capitala Banatului și la Brașov, urmand și alte orașe mari. In prezent, Ikea lucreaza la deschiderea unei…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din Romania, mentionand ca romanii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamant, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant…

- Fosta jurata de la emisiunea MasterChef, Patrizia Paglieri, nu duce lipsa de oferte. Italianca a valorificat la maximum notorietatea capatata in urma apariției la Pro TV. Bruneta a decis anul trecut sa faca o schimbare in ceea ce privește viața profesionala. Dupa ani buni in care a avut statutul de…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primele zece luni din acest an cu 8,85%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 7.344 unitati, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).…

- Numarul societaților comerciale și persoanelor fizice autorizate intrate in insolvența a crescut in primele zece luni din acest an cu 8,85%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 7.344 unitați, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). …

- REZIDENTIAT 2017. Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Dupa examen, mai multi participanti s-au plans ca…

- Accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, un barbat, o femeie si un…

- Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a produs pe DN 1, in zona localitatii Potigrafu din judetul Prahova, la limita cu judetul Ilfov. Doua autoturisme cu sapte persoane s-au ciocnit, mai multe echipaje intervenind la locul accidentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite,…

- Classic Unlimited, la final. Pianistul Bogdan Vaida: „A fost tot ce am sperat sa fie și inca mult mai mult” Classic Unlimited, turneul național de promovare a muzicii clasice in spații atipice, a ajuns la final. Seria de concerte a început în 26 octombrie la Hala Fix din Iași, fosta…

- Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit, zilele trecute, Cupa Romaniei si Campionatul National de ansambluri la gimnastica ritmica, competitii rezervate atat senioarelor, cat si junioarelor. In Cupa Romaniei, medalia de aur in intrecerea senioarelor a revenit iesencei Andreea Verdes, gimnasta pregatita…

- Cluj: Peste 50 de medici de familie au pichetat Prefectura si CJAS Peste 50 de medici de familie au protestat, joi, in fata Prefecturii Cluj si a CJAS Cluj cerand, printre altele, o salarizare corespunzatoare, pentru ca au fost uitati din grila de salarizare bugetara, considerandu-se privati de drepturile…