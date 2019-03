Trenul Gara de Nord - Aeroport - Trei companii au depus oferte pentru prima fază a proiectului CFR a anunțat ca trei companii au depus oferte la licitatia pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, obiectul contractului fiind construcția a 3 km de cale ferata și a unui viaduct de 1,5 km peste DN1. Sunt șanse minime ca trenurile sa poata circula în iunie 2020 când Capitala va gazdui patru meciuri de la Euro.



Ce spune CFR



