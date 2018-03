Trenul-fantoma a ingrozit locuitorii din oras! Imaginile astea VIDEO iti vor da fiori. Gareaza la peron si apoi…

Stiri pe aceeasi tema

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- Roxana Ciuhulescu se marita astazi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca aceasta informație sa fie mediatizata și a planuit totul in secret. Cu toate acestea, cu cateva ore inainte de marele eveniment din viața ei, adevarul a ieșit la iveala. Ea va spune un „Da” hotarat barbatului care i-a readus zambetul…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- Astea sunt cele 7 alimente pe care trebuie sa le eviți, daca vrei sa diminuezi posibilitatea apariției cancerului. Alimentatia poate fi motivul aparitiei a 35% dintre tipurile de cancer. Produsele fainoase rafinate pot creste riscul aparitiei cancerului de san cu 220%. Chiar daca nu exista o legatura…

- Cei care iși planifica ieșiri pe litoralul romanesc se pot bucura acum de un tren privat, care face curse nu numai București – Constanța și retur. Pentru o calatorie din Capitala la malul marii vei scoate din buzunare doar 40 de lei. Trenul operat de compania privata parcurge distanta pana la mare in…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- • „Astea sunt pericole de moarte pentru oameni” In lume, exista șosele extrem de periculoase unde sute de vieți se pierd in fiecare an. Așa zilele „drumuri ale morții” sunt in Bolivia, Chile, China, Rusia, Grecia, Norvegia sau Muntenegru, insa un drum național care tranziteaza Gorjul poate…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Catalin Botezatu este cel care a descoperit-o, apoi i-a marcat cariera! Denisa Ciocoiu a aparut in calea celebrului designer in urma cu șase ani, cand a filmat pentru un show TV. A fost numita, la scurt timp, sosia Biancai Dragușanu, datorita calitaților sale fizice. Apoi Denisa și-a luat ”zborul”.…

- Augustin Viziru și Doinița Oancea s-au cunoscut in urma cu zece ani pe platourile de filmare, au devenit foarte buni prieteni, iar, de aproximativ trei ani, se tot spune ca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ei bine, se pare ca bruneta a devenit istorie pentru actor, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR 1…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Pompierii din Baia Mare au primit un apel prin care li- s-a explicat ca un caine a cazut in apele raului Sasar și este aproape de a se ineca. Au sosit repede la fața locului și au salvat patrupedul. Cainele a ajuns in apele raului Sasar in zona mall-ului din Baia Mare, scrie ziarmm.ro. Foto: […] The…

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Top 4 zodii care reușesc tot ce-și propun in anul 2018. In dragoste, la locul de munca sau in afaceri totul le merge struna. Berbec Berbecul stie mereu cum sa rezolve orice situatie. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Munceste incontinuu din…

- Nu, imaginile nu sunt trucate. Sunt cat se poate de reale și s-au petrecut intr-un oraș de la noi din țara. In era vitezei și a tehnologiei, aceste fotografii sunt pentru unii oameni o dovada clara ca romantismul nu a disparut, insa, alții au ras in hohote de felul in care acest barbat a ales […] The…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- „Harta aurului“ din Carpati nu se opreste doar la Muntii Apuseni ori la comorile dacilor si minele romane. Exista o serie de alte locuri, mai mult sau mai putin cunoscute, asupra carora s-a asternut tacerea. In aceasta situatie sunt cele din judetul Valcea, de pe raul Lotru, sus la obarsia lui, „acolo…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- Spectacol pe cerul Chinei. Locuitorii din Harbin, in nord-estul țarii, au putut vedea un fenomen rar: imaginea a trei sori. Nu era o imagine reala, ci o iluzie optica provocata de acumularea unor cristale de gheata in atmosfera.

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Un incident absolut revoltator a avut loc intr-o gara din judetul Arad, iar imaginile filmate de un utilizator facebook s-au viralizat rapid. Un individ aflat cel mai probabil sub influenta alcoolului este dat jos din tren si batut, chiar de un controlor!

- Imagini uluitoare surprinse pe o autostrada din nordul Chinei. O cisterna cu GPL a luat foc și a explodat, iar mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari. Incidentul a fost surprins de o camera instalata la bordul unei mașini. In imagini se vede cisterna rasturnata pe marginea autostrazii, care…

- Imagini dramatice pe o autostrada din nordul Chinei. O cisterna cu Gaz Petrolier Lichefiat a luat foc si a explodat. Flacarile uriase au inghitit mai multe masini oprite langa cisterna cu GPL rasturnata pe marginea autostrazii. Din fericire, soferii si pasagerii le abandonasera deja. Alte autovehicule…

- Huawei abia a confirmat data la care va tine evenimentul de prezentare pentru Huawei P20 (sau P11?), iar detaliile despre noul dispozitiv disponibile pana in prezent erau destul de limitate. Se pare insa ca avem pentru prima data imagini cu noul flagship al companiei chineze, din doua surse. Primele…

- Taxiurile-drona au devenit o realitate in China. Compania EHang a publicat primele imagini cu vehiculele autonome și spun ca au fost operate deja mii de zboruri de testare, inclusiv in condiții meteo similare cu cele ale unui uragan de categoria 7. Taxiurile-drona, cunoscute ca vehicule autonome aeriene,…

- Peste 50.000 de oameni au locuit înghesuiti pe câteva strazi, în câteva blocuri din China. Peste 33.000 de familii au trait în aproximativ 300 de cladiri ridicate fara contributia vreunui arhitect.

- Tiriac Collection va prezenta publicului incepand cu luna februarie un Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Modelul completeaza autovehiculele serie limitata create si personalizate special pentru Ion Tiriac, respectiv Tiriac Collection. Odata cu intrarea noului exponat in galerie, Tiriac Collection organizeaza…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Daca vezi imaginea nu iti dai seama ce se intampla cu fata ei! O tanara de 23 de ani din China trece prin clipe cumplite inca de acum multi ani. Xiao Yan sufera de o boala foarte rara. Este intalnita la unul din o suta de nou-nascuti.

- Oymyakon este una dintre cele mai friguroase localitați locuite permanent, iar acum temperaturile au scazut pâna la un nivel record. Frigul a spart, la propriu, termometrele. Locuitorii localitații siberiene au postat pe rețelele de socializare imagini, chiar daca fețele li s-au acoperit…

- Așa s-a intamplat, ca cele mai vechi cladiri din Chișinau sunt bisericile. Locuitorii au avut grija mai mare fața de ele, astfel edificiile de cult s-au pastrat pana in zilele noastre. Insa, chiar daca sunt multe biserici vechi in acest oraș, s-au pastrat pana in zilele noastre puține de tot. Multe…

- Pe tarabele din China a aparut un nou trend: brelocuri cu animale vii. Animale vii, de mici dimenisiuni, sunt bagate intr-un plastic, se videaza, iar apoi se vand pe piața ca brelocuri speciale pentru turiștii care iși doresc sa cumpere un suvenir. In targurile din mai multe localitati din China, comerciantii…

- Imagini desprinse parca din filmele de acțiune dupa ce la mult vizitatul targ de Craciun au aparut transportatoare blindate! Locuitorii orașului privesc cu teama, in timp ce turiștii fac poze de zor și se amuza!

- Ieri, 16 decembrie, in jurul orei 13:00, un accident feroviar s-a petrecut in apropierea localitații Țicau. Trenul care circula pe ruta Jibou – Baia Mare a intrat in coliziune cu un autoturism care, intrucat șoferul era de negasit, parea abandonat pe calea ferata. Din fericire, polițiștii aflați la…