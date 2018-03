Trenul direct Gara de Nord - Aeroportul Otopeni nu va fi gata pana in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins, ieri seara, la Craiova, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa similara a Suediei, intr-un meci de pregatire, al doilea din 2018. A fost primul meci al nationalei pe noul stadion „Ion Oblemenco“ ...

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1...

- Fostul international Gica Popescu a dezvaluit, luni, cum a ajuns sa lucreze in cadrul Guvernului, pentru organizarea Campionatului European de fotbal din 2020, si a marturisit ca a refuzat sa primeasca bani pentru acest serviciu. Fostul mare fundas central, ajuns la 50 de ani, a precizat…

- Deși trebuia sa fie gata anul acesta, trenul Gara de Nord-Aeroportul Otopeni nu va fi terminat pentru Campionatul European de Fotbal Euro 2020. Linia feroviara nu va fi funcționala pana in iunie 2020, susține directorul CFR, Ion Gavrila, care acuza Primaria Otopeni de „lipsa de ințelegere”. In schimb,…

- Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in urma unui proiect de reorganizare a CNAIR, aprobat in Consiliul de Administratie al companiei de drumuri."Am facut un proiect de reorganizare a CNAIR. Am aprobat chiar in cursul saptamanii trecute in Consiliul de Administratie un…

- Conducerea Federației Romane de Fotbal este ingrijorata de cum arata gazonul de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, inaintea partidei amicale Romania – Suedia, programata marți, de la ora 21:30. Secretarul general adjunct Gabriel Bodescu si-a exprimat parerea ca gazonul ar fi trebuit schimbat, dar a primit…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Trofeul Euro 2020 se afla la SIAB 2018. Cupa Henri Delaunay, care se acorda castigatoarei Campionatului European de Fotbal 2020, a fost adusa la Salonul Internațional de Automobile București de partenerul de mobilitate al turneului final continental. Arena Naționala din București va gazdui patru meciuri…

- Razvan Burleanu a prezentat in ședința Comitetului Executiv contractele lui Ionuț Lupescu. Forul federal s-a reunit pentru a pune lupa pe neregulile reclamate deja public de șeful FRF, pe blogul personal. Iata comunictul afișat azi pe site-ul instituției: ”Comitetul Executiv al Federației Romane de…

- Constanta va gazdui in premiera un eveniment international de baschet 3x3 dedicat echipelor nationale. Turneul de calificare la Campionatul European este organizat de catre Federatia Romana de Baschet, Asociatia Judeteana de Baschet Constanta si Sport Arena Streetball, fiind programat in perioada 30…

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Romania se numara printre cele noua tari europene care vor fi serios afectate de impunerea de catre SUA de taxe vamale la importurile de otel si aluminiu din UE, a afirmat europarlamentarul Iuliu Winkler, liderul UDMR Hunedoara, luni, la Deva, intr-o conferinta de presa, potrivit unui comunicat remis…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie, publicat astazi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor anul trecut a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. Romania susține…

- Plecarea principalilor editorialisti si vectori de opinie ai site-ului Hotnews este o lovitura dura pe care Liviu Dragnea o da, indirect, independentei presei din România, este de parere consultantul politic Cozmin Gusa.

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, a declarat ca se va ocupa personal de foaia de parcurs privind realizarea celor patru arene de fotbal - 'Steaua', 'Arcul de Triumf', 'Rapid' si 'Dinamo' - in vederea desfasurarii unor meciuri de la Campionatul European 2020, iar finalizarea…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate…

- Stadionul de fotbal 'Steaua' va fi demolat in totalitate pana la finele lunii iunie, inceputul lunii iulie, cand urmeaza sa fie semnat contractul de proiectare si executie a noii arene sportive, a anuntat Manuela Patrascoiu, sefa Companiei Nationale de Investitii, la Palatul Victoria, in conferinta…

- Gimnaziul din satul Bogzesti, raionul Telenesti, este prima institutie de invatamant din Republica Moldova care a semnat o Declaratie de Unire cu Romania, scrie HotNews.ro, citand Radio Chisinau si infoprut.ro. Declaratia a fost semnata de catre directoarea scolii, Olga Catrinescu, ...

- Romania se intalnește cu Israel intr-o partida amicala care se va disputa pe Stadionul Netanya, samata, 24 martie, de la ora 20:30. Federația Israeliana de Fotbal a anunțat prețurile biletelor pentru acest meci. Un tichet va conta doar 50 ILS, adica aproximativ 55-56 de lei romanești. Prețul a fost…

- Delegatia Romaniei a realizat luni o performanta de exceptie la Campionatul European pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), reusind sa castige trei medalii de bronz in probele pe echipe pentru cadeti la spada feminin, sabie masculin si floreta feminin, informeaza un comunicat al FR de Scrima remis…

- Fostul director editorial al ziarului Romania libera, Sabin Orcan, va lansa ediția in limba romana a publicației americane Newsweek, conform HotNews.ro. Echipa editoriala va avea aproape 20 de persoane, inclusiv colaboratori, iar printre ei se afla și foști jurnaliști de la Romania libera, ziarul controlat…

- Stadionul incepe sa … „pice”. Zone din unele tribune destinate spectatorilor au fost interzise și imprejmuite cu banda de avertizare, pentru a nu se intampla vreun accident. Recent, liderul CJ Timiș a declarat ca pe stadion nu se vor mai disputa meciuri, cel mai probabil incepand din…

- Deputatul democrat Cornel Dudnic a fost avertizat de catre conducerea PDM pentru declarațiile de la sfârșitul saptamânii trecute, când, la o întâlnire de la Comrat, a spus ca este gata sa apere cu arma în mâna autonomia gagauza, în cazul în care…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- In perioada 2013-2015, pentru aeroportul Henri Coanda, chiar daca a existat un buget pentru investitii de aproximativ 50 milioane euro, fostii directori ai CNAB nu au efectuat niciun fel de reparatii sau interventii. Raportul Corpului de Control al premierului contine o serie de neregului grave privind…

- Dupa 17 ani, conducerea Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a reusit sa scape de unul dintre cele mai paguboase contracte pentru aeroportul Henri Coanda. In 2013, Curtea de Conturi preciza ca Aeroportul Henri Coanda (Otopeni) cheltuieste pentru fiecare metru patrat curațat, aproximativ 3.000…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de puternica formatie a Portugaliei cu scorul de 4-1 (2-0), miercuri seara, la debutul sau in Campionatul European de futsal - EURO 2018, in Arena Stozice din Ljubljana. Tricolorii au facut un meci bun, pierzand mai drastic decat ar fi meritat in fata…

- Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical din Turcia,…

- Miercuri, 24 ianuarie, la SwissTech Convention Center din Lausanne, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor UEFA, competiție care va debuta in septembrie 2018. Prima reacție a selecționerului Cosmin Contra dupa tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor: „Suntem intr-o grupa grea,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, ca tricolorii au nimerit intr-o grupa grea, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. ''Suntem intr-o grupa grea, o grupa echilibrata,…

- Petre Apostol Dupa ce in urma cu o saptamana, pe partia de la Innsbruck-Igls, din Austria, obtineau medalia de argint in cadrul unei etape din Cupa Mondiala de Sanie pentru juniori, la finalul saptamanii trecute, prahovenii Flavius Craciun si Marian Gitlan, de la Clubul Sportiv Orasenesc Sinaia, au…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania ar putea fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București…

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Nationala de rugby U18 a Romaniei si-a reluat pregatirea pentru cea mai importanta competitie din acest an: Campionatul European, ce va avea loc la Poznan, intre 23 martie si 1 aprilie. Astfel, „stejareii” se vor reuni la Snagov, pentru un stagiu de pregatire, in perioada 20-27 ianuarie, fiind convocati…

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Naționala masculina de handbal U21, victorie in amicalul cu Pick Szeged U21. Azi, meci cu Ferencvaros U21. Romania U21 a caștigat sambata meciul cu maghiarii cu scorul de 32-23 (14-11). Partida test din cadrul turneului s-a disputat la In Sala Sporturilor Lascar Pana din Baia Mare. Selectionata U21…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piata in Romania (CANAMED) nu mai este vizibil de cateva luni pe site-ul Ministerului Sanatatii. Inainte de mandatul ministrului Bodog, catalogul CANAMED era public si putea fi consultat pe site-ul MS. Un Ordin…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei aduna semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vratsa si Montana de restul tarii, transmite televiziunea bulgara NOVA, citata de novinite.com. Ei spun ca vor fie autonomie, fie sa se uneasca cu Romania, informeaza HotNews.ro. ...

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminică, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicaţia rescrisă pentru magistrala…