Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a constatat, in urma unui control derulat in perioada 22 – 31 august 2018, ca sunt deficiente in implementarea proiectului Magistralei 5 de metrou, care au condus la intarzieri in derularea contractului, dar si la suplimentarea costurilor…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a constatat, in urma unor verificari la Metrorex privind respectarea prevederilor legale si contractuale in derularea contractului de proiectare si executie a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, deficiente in implementarea…

- Vești bune pentru toți locuitorii Capitalei! Greva de la metrou, declarata nelegala saptamana trecuta, se suspenda. Angajați din cadrul Metrorex au declarat sub protecția anonimatului ca greva de la metrou se va suspenda pana la numirea Olguței Vasilescu in funcția de ministru al Transporturilor. Jurnaliștii…

- Protestul transportatorilor nu este o greva, ci un boicot organizat pentru mentinerea unor monopoluri in piata de transport regulat de pasageri interjudetean, a afirmat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o declaratie de presa organizata in contextul protestului transportatorilor. ‘Nu…

- Ministerul Transporturilor incearca sa recruteze un manager pentru Aeroportul International Henri Coanda, prin intermediul unei companii de head-hunting, potrivit unei declaratii facute, marti seara, de ministrul Lucian Sova. "Aeroportul Henri Coanda are nevoie de o solutie manageriala mai…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta ca pana in anul 2020 va fi realizat proiectul liniei ferate care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda, Sova spunand ca la licitatie se va merge pe metoda dialogului competitiv.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta ca pana in anul 2020 va fi realizat proiectul liniei ferate care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda, Sova spunand ca la licitatie se va merge pe metoda dialogului competitiv.

- „In mandatul meu o sa avem tren la Otopeni. (..) Deja se lucreaza la implementarea partii de dublare a caii ferate pe aliniamentul existent, deci CFR Infrastructura va construi singur dublarea, inca un segment de cale ferata paralel cu cel care exista, iar din momentul in care va trebui sa devieze…