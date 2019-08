Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care circula pe ruta Dorohoi-Iasi a deraiat, astazi dupa-amiaza, dupa ce a lovit un camion. Accidentul feroviar a avut loc pe raza municipiului Dorohoi, la o trecere la nivel cu cale ferata fara bariera. Dupa impact, camionul s-a rasturnat pe calea ferata. Mecanicul de locomotiva a fost ranit…

- Un barbat care traversa neregulamentar, sambata, linia de cale ferata a murit pe loc dupa ce a fost lovit de trenul care se deplasa pe ruta București-Constanța, informeaza reprezentanții ISU București-Ilfov. Purtatorul de cuvand ISU București-Ilfov, maior Daniel Vasile, a precizat, sambata, pentru…

- Un microbuz in care se aflau șapte persoane a fost lovit de tren, miercuri dimineața, la un pasaj peste calea ferata din localitatea Lovrin, județul Timiș. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, dar au refuzat transportul la spital, potrivit Mediafax.Accidentul s-a produs miercuri…

- Un tren care a lovit un camion a deraiat sambata in județul Bacau. Treficul feroviar se desfașoara pe un sens cu restricție de viteza de 30 km/h. Accidentul feroviar s-a produs in comuna Caiuti. Trenul personal 5202 Ciceu - Focsani a lovit bena unui camion. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care…

- Mecanicul unui tren de pe ruta Buzau – Nehoiașu a oprit garnitura intre orașele Patarlagele și Nehoiu, dupa ce a observat cantitați mari de aluviuni scurse pe calea ferata. Incidentul s-a produs in jurul orei 9.00 pe raza localitații Valea Lupului. Mai mulți pasageri din trenul societații Transferoviar,…