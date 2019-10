Trenul câștigă tot mai des lupta cu avioanele în Europa de Vest - Viteză, confort, legături bune și prețuri calculate precum la cursele aeriene Cele mai rapide trenuri europene parcurg și 600 - 700 km fara sa opreasca și în mai multe țari sunt pe sute de km viteze medii de 150 km/h. În aceste condiții, în Franța, Spania, Germania sau Italia sunt rute unde trenurile au câștigat lupta cu avionul. Mai jos puteți citi cum au reușit companiile feroviare sa aiba atât de mulți clienți, ce se poate face în trenurile cele mai rapide și cât costa biletele pe multe rute.



La noi nu se pune problema ca avionul sa concureze cu trenul la timpii de deplasare, din moment ce pe calea ferata se fac peste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

