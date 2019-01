Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer baut a intrat cu masina intr-un stalp care alimenta cu electricitate troleibuzele din Galati, lasand tot orasul fara transport public. Muncitorii incearca, joi, sa repare stalpul si reteaua de alimentare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noile autobuze din Constanța au intrat in circulație, luni, și circula pe toate liniile societații de transport in comun din orașul de la malul marii. Este vorba de un prim lot de 20 de autobuze care sunt dotate, printre altele, cu un sistem 3D cu camere video pentru numararea pasagerilor. In noile…

- Spre deosebire de aliantele din Vest si din Nord-Est, „Alianta Dunarii”, intre Galati si Braila, s-a intepenit la jumatatea drumului. Negocierile dintre cele doua orase, in vederea demararii unor proiecte comune (ca zona metropolitana), sunt vechi de doua decenii.

- Traficul rutier este blocat in judetul Bihor, dupa ce un microbuz de transport persoane si o masina s-au ciocnit pe DN 76, intre localitatile Tasad si Dragesti. Soferul masinii este resuscitat la aceasta ora.

- Doar 70 dintre cele 156 de autobuze care figureaza in patrimoniul societatii de transport urban mai sunt pe trasee. Restul sunt defecte, iar cele mai multe dintre ele nu mai pot fi reparate. Societatea (care se afla in prag de insolventa) a cumparat in ultimii zece ani doar autobuze la mana a doua,…

- De asemenea, pe mijloacele de transport public au fost lipite si autocolante cu simbolul Centenarului Marii Uniri. Conducerea societatii de transport public din municipiul Galati ii indeamna pe galateni sa cinsteasca asa cum se cuvine Ziua Nationala.

- O aeronava a unei companii indoneziene a fost blocat la sol, dupa ce pasagerii s-au plans de un miros ințepator de durian. In avionul companiei Sriwijaya Air, care pleca de la Bengkulu spre Jakarta, se aflau aproximativ 2 tone de durian, cunoscut ca cel mai urat mirositor fruct din lume. Pasagerii s-au…

- Pasagerii care vor sa calatoreasca pe ruta Cluj Napoca - Viena au la dispozitie o noua metoda de transport. CFR Calatori, impreuna cu societatea feroviara de transport calatori din Ungaria, MAV Start si cu cea din Austria, Osterreichische Bundesbahnen...