Trendurile în materie de machiaj care sunt peste tot pe Instagram Vara este sezonul cand poți experimenta cu culorile mai mult ca oricand. Pe Instagram , acest lucru este cel mai evident – de acolo te poți inspira cu privire la ce machiaj sa alegi data viitoare cand mergi la munca sau cand ieși in oraș. Mai jos gasești o lista cu cele mai populare trenduri in materie de machiaj de vara aceasta, care fac furori pe Instagram: Fardul verde de ochi Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Joselin ???? (@xo.josyyy) pe Iul 25, 2019 la 9:02 PDT Toate divele de pe Instagram au inceput sa poarte tot mai des fard de pleoape verde. Culoarea este puternica,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

