- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- CURS VALUTAR BNR 7 FEBRUARIE 2018. Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,64 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 7 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat, marți, un curs de 4,6679 lei/euro, marcand a treia zi in care moneda naționala atinge un minim istoric in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul maxim de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. În ceea ce priveşte…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat un curs de 4,6679 lei/euro, marcand al treilea minim istoric consecutive inregistrat de moneda naționala in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Dolarul american, cotat indirect…

- Banca Naționala a României a anunțat, luni, o cotație de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depasit, în premiera, pragul de 4,66 lei.Pe piata valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 si 4,6670 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record.Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Luni, euro a atins un…

- Leul se prabușește în continuare, fara ca cineva sa poata opri acest lucru. Moneda euro era cotata, luni dimineața, la ora 9,30, la valoarea de 4,6641 lei pe piața interbancara. Vineri, la cursul oficial, moneda euro a intrat pe o noua…

- Leul moldovenesc s-a consolidat la sfirșitul saptaminii in raport cu dolarul și euro, noteaza NOI.md. In particular, timp de o zi, el s-a apreciat cu aproape 2 bani fața de moneda americana și cu peste 12 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 12 ianuarie…