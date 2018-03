Trend alert: Vedetele au ales tunsoarea primăverii 2018 Primavara aceasta, un lucru e sigur – daca iți dorești o schimbare de look, e musai sa-ți faci breton ! Vedetele de la Hollywood au inceput deja sa poarte acesta tunsoare inca de la sfarșitul anului trecut, tunsoare care va deveni in scurt timp tunsoarea primaverii 2018! Daca ți-e frica sa incerci o schimbare atat de dramatica, pentru ca nu știi inca daca ți-ar sta bine sau nu cu breton, iți spunem un secret – exista un breton pentru fiecare forma a feței, drept urmare nu se poate sa NU iți stea bine cu breton , atata timp cat alegi bretonul care ți se potrivește, in funcție de forma feței! Vezi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca frigul si vantul inca ne dau de furca iar tendinta este ca, atunci cand ajungem acasa, sa deschidem caldura la maximum si sa ne zgribulim sub patura. Aceste treceri de la o temperatura la alta nu sunt deloc benefice pentru pielea ta si cu siguranta iti simti deja tenul deshidratat sau…

- Unul dintre cuplurile cele mai invidiate de la Hollywood, Justin Timberlake si Jessica Biel arata mereu perfect pe covorul rosu sau cand sunt invitati la vreun eveniment monden. Acum s-a aflat care este secretul lor: potrivit publicatiei Page Six, cantaretul si actrita americana recurg la crioterapie…

- Chiar daca, anul acesta, primavara se lasa cam mult așteptata, va veni și vremea la care Soarele va prinde putere, reușind sa alunge toate umbrele iernii! Primavara este, dupa cum se știe, anotimpul florilor. Și, la acest capitol, flora spontana a Romaniei are multe de oferit privirilor, daca știm…

- Primavara aduce un nou capitol in cariera deja impresionanta a Andreei Balan. Dupa ce a adus “Fantezia de iarna” in toata țara, impresionand fanii cu cel mai nou concept de show in zeci de concerte, artista lanseaza un nou single – “Tango in priviri”.

- Echinoctiu de primavara 2018. Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa "zapada mieilor", cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii, desi luna martie se dovedeste a fi destul de capricioasa, ne apropiem de momentul echinoctiului de primavara, ce marcheaza inceputul primaverii astronomice.…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche, arata un sondaj recent facut in randul utilizatoarelor Sentimente.ro, cel mai mare site de dating din Romania. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca…

- Pentru un ten perfect, in lupta contra imbatranirii, unele vedete de la Hollywood apeleaza la metode cosmetice nu foarte creștine. Am aflat chiar de la Cate Blanchett, care a declarat zilele trecute ca secretul tenului ei stralucitor se numește “Penis Facials” și e un tratament care conține…atenție..exctract…

- Echinoctiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce in acest an marti, 20 martie, la ora 18.15 (ora Romaniei, n.r.), potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Primavara - anotimpul inspirației și oportunitaților noi! Moldindconbank prelungește promoția la credite imobiliare și de nevoi personale, cu dobanda 5% anual. Planifici sa-ți procuri o locuința noua sau iți dorești o renovare dupa plac? La Moldindconbank gasești creditul investițional de care ai nevoie…

- Mierea de salcam, de mana sau poliflora, dar si polenul au fost vedetele editiei de primavara a Targului National al Mierii (TNM), unde apicultorii romani au venit cu miere de albine curata, de calitate si la preturi de nerefuzat. "Pretul mierii aduse de apicultori la Targul National al…

- Horoscopul primaverii pentru zodia Berbec E timpul sa faci un pas mare inainte! Primavara aceasta, lasa in urma dezamagirile și gasește alte obiective care sa te motiveze. In urmatoarele luni, o poți lua de la capat sa iți reconstruiești fericirea. In urmatoarele trei luni, trebuie…

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia primelor flori…

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP. Foto: (c) Koji Sasahara / AP Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia…

- Primavara e anotimpul renasterii, asa ca vedetele noastre vor sa se reinventeze din punct de vedere fizic. Anamaria Prodan (45 de ani), Anna Lesko (39 de ani), Daniela Gyorfi (49 de ani), Bianca Dragusanu (35 de ani), Andreea Raicu (40 de ani), dar si doi solisti au intrat in reparatii capitale. Click!…

- Anul acesta, inceputul sezonului cald va fi – din punct de vedere al accesoriilor, cel puțin – cat de poate de șic și de colorat! Am vrut sa aflam ce model de geanta se va purta cel mai mult primavara aceasta, motiv pentru care ne-am indreptat atenția spre propunerile designerilor! Fara doar și poate,…

- Starurile nu știu ce sa mai incerce cand vine vorba de tratamente faciale. De la maștile cu namol sau chiar exfolieri dureroase, vedetele nu se dau in laturi de la nimic ca sa scape de riduri.

- MESAJE 8 MARTIE pentru sotie „Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune si rele, nu trebuie sa-ti dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru ca toata lumea stie ca tu esti minunea vietii mele. La multi ani, scumpa mea sotie” „Iti urez o zi a femeii in care sa te bucuri de fiecare…

- Hollywood, nu este doar „cetatea filmului" american ci și o sursa de inspirație pentru zeci de doamne și domnișoare in ceea ce privește tendințele in moda și stil. Anul acesta a fost o explozie de culoare pe covorul roșu.

- Actorilor de la Hollywood le va fi servit, în cadrul banchetului organizat dupa gala premiilor oscar, un meniu ce va include peste 50 de preparate, la care au fost folosite, printre altele, 140 de kilograme de carne de vita Wagyu si 13,6 kilograme de aur comestibil, a anuntat celebrul…

- Babele de martie sunt asociate în folclorul românesc cu legenda Babei Dochia. Conform traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele îti poate oferi indicii pretioase ale viitorului care te asteapta…

- Felicitari si urari pe care le puteti trimite cu ocazia venirii primaverii | zlatnainfo.ro Mesaje de 1 martie • Mesaje de Martisor • Mesaje de primavara , SMS -uri, felicitari si urari frumoase pe care le puteti trimite odata cu venirea primaverii • Mesaje amuzante și haioase de Marțișor. 1 martie…

- 1 martie bate la usa, motiv pentru care astrologii au realizat horoscopul martisorului. Daca nu ai cumparat inca nimic pentru cei dragi, iata ce li se potriveste fiecaruia in functie de zodie

- Iata ce coafuri par mediu sunt recomandate in functie de forma fetei, precum si ce coafuri par mediu sunt la moda in 2018.Coafuri par mediu pentru fata rotunda Cea mai raspandita varianta de tunsoare si coafura pentru fata rotunda este bob, sub diverse forme de styling. Pentru…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele aspectului lor impecabil stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Un studiu recent a scos la iveala ca dietele starurilor de peste Ocean ne imbolnavesc de depresie, ba mai mult,…

- HOROSCOPUL PRIMAVERII 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul primaverii 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Lunile de primavara vor aduce o blocare sau o anulare a unor planuri…

- Dragobetele, un zeu tanar al Panteonului autohton, este dupa legenda fiul Babei Dochia, reprezentand, in opozitie cu aceasta, principiul pozitiv. Dragobetele era sarbatorit, in functie de zona etnografica, in una din zilele de la sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie. Sarbatoarea are data…

- Pana la sosirea primaverii mai avem 8 zile, totusi in curțile oamenilor deja au inflorit ghioceii. E oare semn ca iarna se pregateste sa ne paraseasca?Vestitorii primaverii au fost vazuti in curtea unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Premiile BAFTA 2018 au avut loc la Londra, iar pe covorul roșu vedetele au stralucit in rochii elegante. Citește și: Premiile Bafta 2018. Kate Middleton nu a respectat dress code-ul. Care este motivul sfidarii. In cadrul decernarii premiilor BAFTA Academia Britanica de Film si Televiziune ofera trofee…

- Așteapta romanii sa vina primavara, caci anotimpul rece aduce (și) cheltuieli mari, vine primavara și scad facturile la gaze, electricitate, ca, deh, „iarna nu-i ca vara”, mai un ger, mai o sarbatoare, toate se strang pe capul nostru și vrem, nu vrem, scoatem bani și platim, ca alta soluție nu e și……

- Shaq Fu: A Legend Reborn, de la Big Deez Productions, va sosi pe PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch in aceasta primavara, au anunțat Saber Interactive și Wired Productions. Sequel-ul clasicului 2D brawler, lansat in anii ’90, va sosi atat retail cat și digital și-l are cap de afiș…

- Lisa Marie Presley, Kylie Minogue, Naomi Watts sunt doar cateva dintre vedetele care implinesc 50 de ani in 2018. Cu toate ca fiecare a trait pana acum jumatate de veac, imaginea și condiția fizica cu greu le tradeaza anii. In plus, au chipuri lipsite de riduri și cearcane.

- Uneori, chiar și vedetele vor sa-și faca de cap, asta incluzand bautura in exces. Vedetele de la Hollywood au experimentat și ele o beție, iar faptele pe care le-au facut sub influența alcoolului sunt de-a dreptul bizare sau surprinzatoare. De la arestari, sau acțiuni care nu le fac deloc cinste, iata…

- Starurile de la Hollywood ne surprind mereu cu preferințele in materie de beauty, fie ca incearca o metoda noua de a se tunde (vezi cea prin arderea varfurilor), fie ca se lasa pe mana unui make-up artist avangardist. Recent, insa, un alt trend printre contur printre celebritațile de peste Ocean. Cel…

- Cum a reușit Niculina Stoican sa iși salveze casnicia.Artista de muzica populara a acordat un interviu in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, in care a dezvaluit lucruri mai puțin știute din familia ei. Niculina Stoican, cantareata de muzica populara, a povestit in emisiunea „Dincolo de aparente”…

- Cum arata soțul Monicai Pop și cu ce se ocupa acesta. Directorul Spitalului de Urgente Oftalmologice din Bucuresti este unul dintre cele mai populare apariții de pe micul ecran, insa, puțini știu cum arata cel care i-a stat alaturi timp de 37 de ani. Sotul Monicai Pop este o persoana extrem de discreta…

- Surorile Gabor trec prin momente grele. Mama lor, care s-a stins din viața in 2013, ar fi implinit astazi varsta de 57 de ani. Monica Gabor a postat un mesaj dureros pe contul de socializare. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj sfașietor, alaturi de care a atașat o imagine in care apare…

- Soția șoferului drogat face declarații neașteptate. Femeia a scos la iveala noi amanunte despre gestul celui care a provocat un grav accident rutier in Capitala, pe Bulevardul Dacia. Georgiana Carmen Barligea susține ca totul a pornit de la un ruj. „Era o chestie intre noi, de ceva timp, cu omorul.…

- Ceea ce s-a intamplat la blocul din strada Primaverii unde zeci de botoșaneni au ramas sinistrați mai bine de jumatate de an din cauza unei explozii, poate fi o lecție pentru noi toți, fie ca vorbim de autoritatea publica, mediu privat sau cetațeni.

- Este, fara indoiala, una dintre cele mai frumoase fiice de vedeta de la Hollywood. De vedete, de fapt, avand in vedere ca puștoaica superba are doi parinți faimoși, pe Reese Witherspoon și pe Ryan Phillippe. Ava Phillippe Ava Phillippe Și cum era normal, aceasta adolescenta VIP, pe numele ei Ava Phillippe…

- Și starurile au probleme la capitolul relații, așadar nu e de mirare ca incearca și datingul online. Și unele dintre ele au și recunoscut asta! Cine-și cauta iubirea pe Internet? De la Leonardo DiCaprio care e “obsedat de Tinder”, la Britney Spears, care a recunoscut ca iși cauta iubiți prin aplicații.

- Daca ar fi sa facem un top, Christina Aguilera ar ocupa, din pacate, locul 1! Știm, cu orgaismul nu te pui, iți poate crea probleme cand nu te așteptți, dar asta, din nefericire, nu face ca momentul jenant prin care a trecut celebra cantareața sa dispara. Insa nu e singura care a avut parte de momente…

- Anul acesta petrecerile se vor ține lanț la Hollywood pentru ca mai multe vedete se alatura clubului cvincvagenarilor. Celine Dion, Hugh Jackman sau Will Smith sunt doar cațiva dintre aceștia. Descopera, in materialul video de mai sus, cine sunt vedetele care implinesc 50 de ani in 2018! Foto – Hepta

- Daca la Globurile de Aur au mizat pe rochii negre pentru un protest tacit impotriva abuzurilor de la Hollywood, la Critics’ Choice Awards vedetele au vrut sa-și ia revanșa in ceea ce privește culorile rochiilor pe care le-au purtat. In unele cazuri, modele mult prea extravagante, in culorit țipatoare…

- Ediția cu numarul 75 a Galei Globurile de Aur a fost o ocazie excelenta și pentru a admira cele mai stilate cupluri de la Hollywood. Indiferent ca este vorba despre relații nou formate sau, din contra, de casnicii care dureaza de ani de zile, vedetele și partenerii lor au fost in centrul atenției la…