CFR Calatori introduce suplimentar in circulatie, in perioada 6 - 8 iulie, un tren InterRegio pe ruta Bucuresti Nord - Constanta, cu plecare din Bucuresti Nord la ora 11:15 si sosire in Constanta la ora 13:37. Potrivit unui comunicat al companiei nationale de transport calatori, decizia a fost luata in vederea adaptarii capacitatii de transport la cererea crescuta a publicului calator. "Inainte de efectuarea calatoriei, rugam pe toti pasagerii sa se asigure ca au achizitionat bilet pentru evitarea taxarii suplimentare in tren si/sau suportarea costurilor amenzii conform reglementarilor in vigoare.…