- Traficul feroviar intre Bistrita-Nasaud si Maramures e blocat. Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este blocat in urma deraierii, joi seara, a unui tren incarcat cu cherestea, in zona statiei CFR Dealul Stefanitei, potrivit unui comunicat de presa postat vineri, 16 martie,…

- Traficul feroviar este blocat, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Receptionat cu surle și trambițe, in luna septembrie a anului 2016, așa-zis “heliportul” de la Jibou nu este functional nici in prezent, intrucat este incomplet. Mai precis, acesta nu dispune nici acum de o platforma de aterizare/decolare pentru elicopterul SMURD care, la aceasta ora, ar trebui sa deserveasca…

- Traficul rutier este blocat pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care trei copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Miscarea Civica Colectiva a reluat proiectul intitulat sugestiv Autostrada Nordului, care ar urma sa lege Satu Mare de Suceava prin judetele Maramures si Bistrita Nasaud, scrie presasm.ro . Proiectul nu este politic, ci unul civic. Locuitorii acestor judete sunt indemnati sa sustina proiectul, in prima…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Transporturilor si CFR catre administratia locala. Terenul se afla in domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, respectiv…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85), la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism. Traficul este oprit total.…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime.

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, ora 18.00, pana maine, ora 17.00, in județele Bistrița-Nasaud, Botoșani, Harghita, Maramureș și Mureș, precum și in anumite zone din județele Neamț și Satu Mare, vor predomina ninsorile, iar vantul…

- Promotor Start-up Nation: „Tinerii talentați pleaca in Oradea, Cluj sau dincolo” Andras Farkas, unul dintre fondatorii programului de antreprenoriat Critbiz, susține ca Start-up Nation va ajuta la rechemarea tinerilor in orașele netale. “Regiunea Nord-Vest (RNV) este un motor de dezvoltare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Se…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Independentei, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie langa VIVO. In urma impactului putenic,o persoana a fost ranita. Traficul este blocat momentan in zona. La…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- O furtuna puternica de iarna a adus miercuri ninsori proaspete de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei, stratul de zapada ajungand pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii, au anuntat autoritatile meteorologice.

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop și Dealul Stefanitei din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud. Traficul rutier este ingreunat in pasurile Prislop și Dealul Stefanitei dinc auza ninsorii,…

- Traficul rutier este blocat in orasul valcean Calimanesti, pe DN7 Ramnicu Valcea –Sibiu, la km 194, dupa ce un copac a fost smuls de vant si a cazut pe carosabil. Traficul a fost deviat pe centura pana la solutionarea problemei.

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata. Potrivit…

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA.

- Un wallaby, un marsupial similar cangurului dar mai mic, si-a facut aparitia brusc pe podul Harbour din Sydney, marti la o ora de varf, luandu-i prin surprindere pe soferi, relateaza EFE, scrie agerpres.ro.

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Un barbat s-a aruncat in Gara Leordeni in fata unui tren ce circula dinspre Pitesti spre Bucuresti. Mai multe echipaje SMURD si de la Ambulanta Arges au intervenit, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- Un sofer si-a vazut moartea cu ochii si doar norocul a facut ca accidentul rutier in care a fost implicat sa nu-i fie fatal! S-a intamplat, miercuri, in municipiul Arad, pe strada Voinicilor. Un autoturism a fost lovit lateral, chiar in partea conducatorului auto, de catre o autocisterna. In urma impactului,…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de vant puternic pentru patru judete si de ceata pentru alte patru. In judetele Maramureș și Bistrița-Nasaud se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe ora.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov traficul rutier este blocat luni pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca…

- ANM a emis duminica dimineata avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita....

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a permite executarea unor lucrari de amplasare a unor grinzi din beton (necesare la realizarea unui pod peste raul Somes), traficul rutier pe DN17D Nasaud - Carlibaba se va desfasura ingreunat, pe un fir alternativ,…

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit sâmbata, la intrarea în stația Țicau, județul Maramureș, dupa ce, la o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio Jibou-Baia Mare a intrat în coliziune cu un autoturism care nu a acordat prioritate.

