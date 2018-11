Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat in Spania, in apropiere de Barcelona, iar in urma accidentului o persoana a murit. Garnitura ar fi sarit de pe șine din cauza unei alunecari de teren.Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti al companiei Rodalies…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Maramures, sub coorodonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat aproximativ 5 kg. de cannabis, in urma unei actiuni de prindere in flagrant si a trei perchezitii domiciliare. Un tanar din Sacalaseni a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentat…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua. Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost arestat…

- Circulatia trenurilor de mare viteza AVE a fost intrerupta miercuri dimineata in gara Barcelona Sants la cererea Mossos d'Esquadra, politia din provincia spaniola Catalonia, care a activat dispozitivul TEDAX, echipa insarcinata cu dezactivarea dispozitivelor explozive, relateaza publicatia La…

- Dupa ce Vinicius (18 ani) a inceput sa impresioneze la Real Madrid, reușind meciuri bune in campionat și in Copa del Rey, și rivala Barcelona are un brazilian care se remarca din ce in ce mai mult. Malcom, 21 de ani, a reușit un gol de senzație in egalul scos marți seara de Barcelona pe terenul lui…

- Magistratul spaniol care urma sa-l judece pe Neymar pentru presupusele nereguli ale transferului sau la FC Barcelona, a estimat ca fotbalistul risca pana la sase ani de inchisoare, informeaza AFP, citand surse judiciare. Atacantul brazilian, care joaca acum la PSG, parintii sai, presedintele…

- Scriitorul Santiago Posteguillo, originar din Valencia, a castigat premiul Planeta pentru roman pe 2018, in valoare de 601.000 de euro, cu volumul „Yo, Julia”, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Posteguillo, in varsta de 51 de ani, a fost desemnat castigator la cea de-a 67-a editie a galei…