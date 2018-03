Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Un accident rutier in care a fost implicat un tir a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A la iesire din localitatea Crucea, judetul Constanta catre Galbiori. Potrivit IPJ Constanta autotrenul s a rasturnat intr o curba si a blocat ambele sensuri de mers. Traficul in zona este blocat si se desfasoara…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 , la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism.Traficul este oprit total.Autotrenurile…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22C, la iesire din Murfatlar catre Poarta Alba. Din primele informatii un autoturism inmatriculat in Bulgaria a intrat intr un tir care circula pe contrasens. Traficul in zona este blocat. Sursa foto: IPJ Constanta ...

- O pasarela s-a prabusit peste liniile din Gara Ploiesti Vest. Aceasta sustinea conductele de termoficare si era foarte ruginita. Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti,...

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informa ieri, in jurul orei 15:30, ca pe secția de cale ferata 401, in zona stației Salva (județul Bistrița-Nasaud), locomotiva trenului IR 1833, care circula pe relația Iași — Timișoara, s-a defectat in timpul deplasarii. Trenul…

- Un tren in care se aflau aproximativ 120 de persoane a ramas blocat, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud), dupa ce lovomotiva s-a defectat in timpul mersului. Circulatia ferovoara in zona nu este afectata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- In ziua in care CFR le-a oferit calatorilor de 50 la suta celor care calatoreau pe calea ferata, sute de oameni au ramas blocați in tren de Ziua Indragostiților, in județul Gorj. O defecțiune a unui pantograf care alimenteaza rețeaua electrica a facut ca oamenii sa stea aproape cinci ore in vagoane.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca locomotiva trenului IR 1833 (pe relatia Iasi - Timisoara) s-a defectat in timpul deplasarii, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud). "Trenul are aproximativ 120 de calatori. Pentru remedierea situatiei,…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Un accident cu patru masini s-a produs in aceasta dimineat, in zona Baneasa. Din cauza vizibilitatii reduse si a carosabilului umed, foarte multi soferi au intampinat probleme in trafic.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Traficul rutier pe DN 68A Faget-Deva, in comuna Cosevita din judetul Timis, a fost blocat vineri dimineata in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Independentei, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie langa VIVO. In urma impactului putenic,o persoana a fost ranita. Traficul este blocat momentan in zona. La…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Brasov – Ploiesti, la kilometrul 165+500 de metri, in zona localitatii Babarunca din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate trei autotrenuri. Evenimentul nu s-a soldat…

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Iasul a pierdut definitiv o institutie regionala in favoarea altui judet. Dupa ce in toamna anului trecut, o decizie luata la varful Ministerului Transporturilor soca pe toata lumea, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Dimpotriva, a devenit cat se poate de oficial faptul ca CFR Marfa SA isi va muta…

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Accident extrem de grab la iesirea din Bucuresti. Traficul este blocat, iar autoritatile intervin in forta. Totul s-a intamplat pe drumul care leaga localitatea Petrechioara de Afumati. Doua masini au fost implicate in evenimentul rutier.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul…

- Trafic blocat pe DN 22 pe raza localitatii Boldu, se circula pe ruta ocolitoare. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, un TIR a derapat si a acrosat un alt auto. Se pare ca a rezultat ranirea usoara a unei persoane. Vom reveni cu amanunte!

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov traficul rutier este blocat luni pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca…

- Inca un accident grav de circulație s-a produs pe DN 7, in zona Mintia, in județul Hunedoara. Sambata dimineața, noua persoane au fost ranite, patru dintre ele grav, in urma unei coliziune dintre un autotren și un microbuz. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Un nou accident grav pe DN7. Autoritațile…

- Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, joi-dimineața, dupa producerea unui accident rutier la ieșirea din Beregsau Mare spre Sacalaz. In incident au fost implicate patru persoane care se aflau in camionatea și tirul care au intrat in coliziune. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de apa și…

- Accident extrem de grav pe DN 1, produs marti seara, la Lugasu de Jos, in judetul Bihor. In total sunt 12 victime, traficul in zona a fost blocat timp de mai multe ore, circulandu-se pe rute ocolitoare. Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte sase au fost ranite destul de grav.

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit sâmbata, la intrarea în stația Țicau, județul Maramureș, dupa ce, la o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio Jibou-Baia Mare a intrat în coliziune cu un autoturism care nu a acordat prioritate.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeazaca pe DN2A, la ieșirea din comuna Crucea, pe sensul de mers catre localitatea Harșova a avut loc un accident rutier in care o autocisterna și o autobasculanta au intrat in coliziune frontala. In urma impactului soferul…

- Traficul rutier pe Autostrada A1 Sibiu - Deva este blocat vineri pe sensul de mers Sebes - Deva din cauza unui accident produs la kilometrul 316, in zona comunei Pianu, in urma coliziunii dintre un camion si o masina de la Drumuri Nationale si Autostrazi, fiind acrosat, de asemenea, si un autoturism,…

- Traficul pe A1 este blocat la aceasta ora, pe sensul Sebeș-Deva, din cauza unui accident in care au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului s-au deplasat echipe de la SMURD Sebeș și Serviciul de Ambulanța Județean Alba, pentru a acorda primul ajutor persoanelor implicate. Din primele informații,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Vaslui. Garnitura de tren Galati-Iasi a lovit o masina in care se aflau trei persoane. Potrivit Antena 3, doua dintre victime sunt incarcerate si pompierii deplasati la fata locului incearca scoaterea acestora pentru transportul de urgenta…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier grav a avut loc în apropiere de localitatea Crucea. O cisterna și o basculanta s-au facut praf! Șoferul cisternei a fost încarcerat, barbatul fiind scos dintre fiarele contorsionate cu traumatism toracic. Persoana ranita a fost transportata…