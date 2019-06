Un tren cu pasageri a deraiat in aceasta dimineața in județul Suceava. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe sectia de cale ferata 513, la kilometrul feroviar 4+900 de metri, in zona statiei CF Parhauti (judetul Suceava).

Trenul a deraiat cel mai probabil din cauza viiturilor de pe calea ferata. A fost afectata locomotiva trenului Regio 5731, care se deplaseaza pe ruta Suceava – Cacica.

Evenimentul nu s-a soldat cu victime. Circulatia feroviara este intrerupta.

- Revenim cu detalii -