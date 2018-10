Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au murit miercuri dimineața și alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters. Accidentul a avut loc in orașul Harchandpur, situat la aproximativ 77 de kilometri…

- Cel putin 45 de persoane au murit marti dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie intr-o regiune muntoasa din sudul Indiei, potrivit unor oficiali, relateaza dpa. Accidentul s-a produs in statul...

- Un autobuz a intrat in pilonul de rezistenta al unui pod in orasul spaniol Aviles iar cinci persoane au murit, alte 19 fiind ranite. Dintre cei raniti, doi se afla in stare grava, scrie Daily Express, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in jurul orei locale 13:30. Serviciile de urgenta…

- Doi oameni au murit si alte 37 de persoane au fost ranite la un festival stradal din sudul Filipinelor, de o bomba de casa ascunsa sub o motocicleta, au declarat oficialii de securitate, acestea fiind ultimele tulburari dintr-o regiune predispusa militantismului, relaetaza Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, marți, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe centura orașului Timișoara, iar apoi s-au rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut loc, marți, pe centura orașului Timișoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.