Tren de mare viteză, incendiu. Sute de pasageri evacuați VIDEO Un tren de mare viteza care calatorea de la Koln catre Munchen a luat foc vineri, determinand evacuarea tuturor celor 510 pasageri, informeaza Reuters. Evacuarea a decurs fara incidente inainte ca flacarile sa cuprinda doua vagoane si nimeni nu a fost ranit. Potrivit tabloidului Bild, un politist care calatorea in tren a simtit miros de fum si a activat sistemul de franare de urgenta, prevenind astfel producerea unei catastrofe. Operatorul Deutsche Bahn a precizat ca in urma incendiului tronsonul liniei de mare viteza dintre Koln si Frankfurt a fost inchis, iar trenurile ICE (InterCity… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

