Stiri pe aceeasi tema

- Inginerii au inventat un nanomaterial ce ar putea ajuta sondele sa atinga o viteza apropiata de cea a luminii. Noul material a fost inventat de catre cercetatorii Insitutului de Tehnologie din California si este realizat din silicon si oxid de...

- Elementul astral specific al acestei zile este dat de energia Lunii care este toata ziua in Berbec si care se comporta cu noi ca o masina de curse ce merge cu viteza mare fara sa o opreasca nimeni ca sa o mai verifice din cand in cand. Atentie asadar, ziua poate alerga cu tine in mare viteza! Toata…

- Criza de vagoane de la CFR Calatori atinge maximul in aceste zile cand mii de oameni se indreapta catre litoral. Daca la cateva trenuri sezoniere ce au peste 10 vagoane se mai pot gasi locuri, la alte trenuri care circula sute de kilometri lucrurile sunt grave daca pornesc la drum cu doua-trei vagoane.…

- Viteza maxima este de 12 kilometri pe ora Nicola Constantin, captanul de pe “Savoya” a lucrat aproape 40 de ani pe Dunare. De anul trecut a fost angajat de STPT. “Am lucrat pe toate tipurile de nave, comerciale, de marfa, transport pasageri. Am mers din marea Nordului pana la Constanta. Asa ca am ceva…

- Malcom a semnat cu FC Barcelona. Detaliile transferului. Brazilianul Malcom, de la Bordeaux, a fost cumparat de FC Barcelona cu 41 de milioane de euro. Brazilianul a semnat pe cinci ani și a fost adus pentru a pune presiune pe Dembele și a avea o varianta in cazul in care acesta din urma se va accidenta…

- Trenul transporta peste 300 de pasageri și se indrepta spre Istanbul.Cinci vagoane ar fi ieșit de pe șine intr-o regiune situata langa granița cu Grecia. CNN Turk a transmis ca accidentul a fost cauzat de prabușirea unui pod. Deocamdata nu exista un bilant oficial al mortilor si ranitilor.…

- Mai mulți pasageri au murit sau au fost raniți duminica, 8 iulie, dupa ce un tren de calatori a deraiat la granița Turciei cu Grecia, din cauza unui pod prabușit, potrivit CNN Turk. Astfel, cinci vagoane au iesit de pe sina, in zona de nord-vest a Turciei, dar deocamdata nu exista un bilant oficial…

- Un raport al Curtii Europene de Conturi a concluzionat ca liniile ferate de mare viteza cofinantate din bugetul Uniunii Europene au, adesea, costuri mai mari decat cele planificate, iar constructia acestora dureaza mai mult decat termenul anticipat,...