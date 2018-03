Tren blindat n China - Kim Jong Un ar fi putut vizita Beijingul

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Prezența maritima a Chinei in UE a crescut in ultimul timp intr-un ritm fara precedent, ca urmare a investițiilor in infrastructura portuara strategica, arata o analiza a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European. Raportul avertizeaza ca experiențele din anii anteriori ale unor țari de pe alte…

- Donald Trump nu se teme de un posibil razboi comercial cu China si nu are in plan sa renunte la planurile sale tarifare, a declarat, duminica, Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, intr-un interviu acordat pentru Fox News.

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Autoritațile de la Beijing au decis sa distribuie 300.000 de televizoare chinezilor din cele mai sarace zone, pentru a promova mesajele in zonele izolate ale Chinei. Inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate,…

- Angela Merkel a avertizat miercuri Beijingul sa nu conditioneze investitiile in Balcani de chestiuni politice, in momentul in care China este acuzata ca doreste sa isi extinda in acest fel influenta in Europa, scrie AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- In ultimii ani, guvernul chinez nu a incetat sa-si intareasca prezenta economica in cele patru zari. Din Asia in America de Sud, din Europa in Africa, Beijingul investeste miliarde de dolari in infrastructuri si uzine. Inainte de 1989, China era un partener comercial important al Romaniei. Dupa, Beijingul…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Aproximativ 400 de milioane de chinezi, mai mult decat populatia SUA, ar urma sa mearga cu trenul in perioada sarbatorii Anului Nou Lunar (care incepe pe 16 februarie), cunoscuta si sub numele de Festivalul Primaverii, o experienta care se schimba rapid odata cu extinderea retelei de cai ferate de mare…

- Mai multe fotografii facute publice de curand i-au determinat pe oameni sa fie suspicioși in ceea ce privește relația Chinei cu SUA. Aparent, China ar lucra la o super-arma care folosește electromagnetism.

- China sustine ca cel mai nou avion de vanatoare stealth al sau este gata de lupta. Informatiile aparute atat pe site-ul armatei chineze cat si pe cel al agentiei de presa Xinhua confirma faptul ca J-20 – a patra generatie a avioanelor de vanatoare ale Chinei a intrat in mod oficial in aviatia militara…

- Autoritatile de la Beijing planuiesc sa blocheze accesul la site-urile care au legatura cu criptomonedele in cea mai noua miscare de a controla ceea ce Beijingul considera o investitie riscanta, raporteaza agentia de presa de stat din China, conform The Wall Street Journal. Autoritatile…

- Hong Kong interzice comertul cu fildes, denumit si "aurul alb", dupa ce deputatii au votat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii, care urmeaza sa intre in vigoare pana in 2021, relateaza AFP. Decizia vine dupa ce la sfarsitul anului trecut, China a interzis la randul sau comercializarea…

- Principalele rute de influența a Chinei, la nivelul politicilor publice și al investițiilor directe in infrastructura, trec prin Europa de Est și de Sud-Est, dar nu ocolesc nici state nordice precum Norvegia.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- China si Japonia intentioneaza sa stabileasca o linie de comunicare militara pentru a aplana tensiunile in jurul insulelor disputate in Marea Chinei de Est, a anuntat duminica Beijingul, dupa o intrevedere intre ministrii de externe ai celor doua tari, informeaza AFP. Seful diplomatiei…

- Mai multe regiuni din China erau afectate de zapada abundenta sambata, ce a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai mult de 30 de autostrazi…

- Ministrul de externe japonez Taro Kono efectueaza incepand de sambata o vizita de doua zile la Beijing in cursul careia diplomati din cele doua tari vor avea convorbiri privind dezvoltarea relatiilor si probleme regionale, relateaza DPA. Aceasta este prima vizita efectuata de un ministru…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Pentru a rezolva problema smogului din China, cercetatorii au testat linga orasul Xian un nou turn care absoarbe praful nociv. Acesta a reusit sa reduca poluarea aerului cu 15%. Poluarea aerului este probabil cea mai mare problema de mediu a Chinei. Smogul duce la dementa, Alzheimer sau chiar moarte,…

- Presedintele Taiwanului nu exclude varianta unui atac din partea Chinei. Dupa ce Tsai Ing-wen a castigat alegerile prezidentiale din Taiwan, in 2016, relatiile dintre Beijing si Taipei s-au degradat constant, din moment ce liderul de la Taipei sustine independenta Taiwanului fata de China. Beijingul…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- Emmanuel Macron, care spera la o reechilibrare a relatiei comerciale cu Beijingul, a obtinut marti, in a doua zi a vizitei sale in China, un acord providential pentru Areva si a anuntat o ridicare a embargoului chinez impus carnii de vita, relateaza AFP.

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Administratia Trump ar putea sa anunte noi sanctiuni comerciale impotriva Chinei dupa ce oficialii americani au constatta ca Beijingul nu si-a respectat angajamentele asumate la intrarea in rganizatia Mondiala a Comertului (OMC).

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…