Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 18 ani, care locuia numai cu mama sa, a jefuit o pe femeia care i a dat viata de aproape 8.000 de lei, apoi a plecat de acasa, potrivit observator.tv.Politistii l au identificat pe tanar, continuand cercetarile in acest caz.Un tanar de 18 ani, din Halaucesti, a fost prins la Pascani…

- Cu inima franta si cu ochii in lacrimi, un barbat a apelat la "Acces Direct" pentru ca isi doreste, din tot sufletul, sa o recucereasca pe fosta sotie. Acesta o implora pe femeia alaturi de care a trait 17 ani sa il ierte si sa ii acorde o ultima sansa. Culmea, asta chiar daca tanara traieste acum o…

- A primit lovitura, dupa lovitura! Sotia l-a parasit, iar cand femeia a plecat i-a luat cu ea si pe cei doi copii. E, pe scurt, povestea unui barbat care spune ca se stinge de dorul celor doua fiice, pe care, sustine el, nu este lasat sa le vada.

- La 7 ani de la moartea lui Serban Ionescu, Magda Catone face marturisiri! Actrita a vorbit, pentru prima data, despre drama care a marcat familia, dar mai ales pe fiul lor Carol, care le calca pe urme in teatru. Actrita spune ca baiatul lor a aparut ca o minune, dupa 13 ani de incercari, dar nu a reusit…

- Baietel de 11 ani, lovit mortal cu masina de un tanar aspirant la un post de politist? Mama lui Daniel e in stare de soc! Iar tatal acuza! Drama parintilor, dar ce spune tanarul acuzat si o femeie care ar fi fost... martor la accidentul socant, pe indelete, la Acces Direct!

- Silviu Prigoana este din nou in scandal cu fosta soție, Adriana Bahmuțeanu. Afaceristul și-a reclamat fosta consoarta la poliție, dupa ce aceasta l-ar fi legat de picioare pe unul dintre copiii lor. Adriana Bahmuțeanu a fost prezenta marți seara in cadrul emisiunii de la Antena 1, pentru a dezbate subiectul.…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetului Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetului Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…