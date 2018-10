Tremolo cu Ana Bogdan

Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu (87 WTA) a avut nevoie de mai bine de doua ore și jumatate de joc pentru a trece de locul 100 WTA, Ons Jabeur (Tunisia), 4-6; 7-6(0); 6-4, informeaza Mediafax.Niculescu are parte de un final de sezon modest, plin de infrangeri consecutive la ultimele turnee. La una dintre ultimele competiții…

- Derularea ca-n filme, la meciul de tenis Ana Bogdan – Caroline Dolehide, incheiat cu victoria sportive din Constanța cu scorul 6-7 (2), 6-3, 7-5. S-a intamplat in primul tur al turneului de la Hong Kong, turneu cu premii totale de 750.000$. Caroline Dolehide, SUA, 20 e ani, 131 WTA, a condus cu 5-1…

- Monica Niculescu, locul 87 WTA, a acces in turul secund al turneului de la Hong Kong, de categorie International, dupa ce a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (locul 100 WTA), scor 4-6, 7-6(0), 6-4. Meciul a fost unul intens și a durat doua ore și 40 de minute.

- Monica Niculescu, locul 81 WTA si cap de serie numarul 15, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 6-3, pe chinezoaica Fangzhou Liu, locul 146 WTA, in turul I al calificarilor turneului de categorie Premier 5 de la Wuhan.Niculescu s-a impus intr-o ora si 30 de minute si va evolua pentru un loc…

- Simona Halep, turul I US Open 2018! Zi importanta pentru cele mai bune 6 jucatoare de tenis din Romania. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu, Monica Niculescu si Ana Bogdan afla azi, de la ora 21:00, cu cine joaca in turul inaugural la US Open 2018.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, ar putea juca impotriva conationalei sale Irina Begu (55 WTA), in turul al doilea al turneului WTA de la Cincinatti (13-19 august), dotat cu premii totale in valoare de 2.874.299 dolari, daca aceasta din urma va reusi sa treaca de o jucatoare care va veni din calificari…

- "Bine ai venit", a fost mesajul lui Bute care insoțește fotografia realizata la petrecerea de deschidere a turneului, care a avut loc vineri. Fanii romani au fost incantați sa vada doi campioni in aceeași fotografie și au luat cu asalt pagina de Facebook a pugilistului. "Doi imenși campioni.…

- Romania va avea șase reprezentante pe tabloul principal de la Rogers Cup, dupa ce Monica Niculescu (60 WTA) și Ana Bogdan (87 WTA) au reușit sa treaca de ultimele partide din calificari. In prima runda a turneului de categorie Premier 5, Niculescu o va intalni pe Sorana Cirstea.