- Kiwi este un aliment nutritiv dens, ceea ce inseamna ca este bogat in nutrienti si sarac in calorii. Este foarte bogat in vitamina C 85 si vitamina K 31 . Alte minerale si substante din compozitia fructului verde acrisor sunt: magneziu, fier, calciu, vitaminele E si B6, acid folic, cupru, crom, potasiu,…

- Horoscopul saptamanii viitoare 17-23 decembrie sta sub semnul de Luna Plina in Rac. Schimbari importante pentru toate zodiile. Ce anunța horoscop 17-23 decembrie 2018 pentru toate zodiile.

- Horoscopul saptamanal din 3-9 decembrie anunța schimbari importante pentru mai multe zodii. Se intrezaresc eveniemnte financiare profitabile, dar și suprprize la capitolul dragoste. Ce anunța horoscopul saptamanii viitoare.

- Horoscopul saptamanal 12-18 noiembrie aduce in discuție schimbari radicale și bani pentru trei zodii. Horoscopul saptamanii anunța o revoluție in planul personal al fiecarei zodii! Este vremea sa prioritizați planurile in toate sectoarele de viața: sanatate, cariera, familie.

- Anul 2018 este de departe cel mai bun pentru startup-urile fintech, avand in vedere investitiile atrase de catre cei mai importanti jucatori, investitii in urma carora "clubul unicornilor" a ajuns la 30 de membri, conform unui raport realizat...

- BERBEC: Saptamana va fi una cu suișuri și coborașuri mai ales din punct de vedere PROFESIONAL. Cu DRAGOSTEA stai bine caci partenerul de viața iți va fi aproape in momentele de cumpana. Apar niște probleme cu BANII din cauza unor datorii mai vechi. Ai grija cum te imbraci ca sa nu racești!

- Iata ce iti aduce in functie de zodie energia zodiei Scorpionului aici! Ai nevoie sa fii curajos si sa tii de adevarul tau fara compromisuri ce nu te reprezinta cu adevarat. Energia Scorpionului nu este pentru cei slabi de inima... Daca iti joci cartile cum trebuie, fara sa faci compromisuri,…