Trei zile libere în luna iunie pentru angajații de la stat și privat Trei zile libere in luna iunie pentru angajații de la stat și privat. Romanii vor avea liber pe 1 iunie, de Ziua copilului, dar și de Rusalii, pe 16 și 17 iunie, potrivit Codului muncii. Zilele libere legale sunt stabilite exclusiv prin Codul muncii, iar in aceste zile, angajatorii sunt obligați sa acorde compensații salariaților care sunt nevoiți sa se prezinte la lucru. Angajatorii, indiferent daca sunt din mediul public sau privat, care nu ofera zilele libere risca amenzi cuprinse intre 5.000 și 10.000 de lei. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

