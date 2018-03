Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studentilor Electronisti din Iasi impreuna cu Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza un proiect dedicat elevilor de liceu.

- Activitatile vor incepe din 16 martie, programul stiintific gratuit fiind intitulat „BASF Chemgeneration", acesta fiind destinat elevilor care studiaza Chimia si care doresc sa afle mai multe informatii despre utilizarea acesteia in scopuri ecologice. Programul cuprinde ateliere interactive de chimie…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) continua activitatile de prevenire și combatere a furtului de material lemons atat in zona stațiunilor montane, cat și la nivelul județului Brașov. In urma actiunilor desfasurate in ultima vreme, jandarmii brașoveni au aplicat amenzi in valoare de 15.000 de lei.…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele elevilor din județ la Olimpiada de interpretare instrumentala clasele III-VIII, faza zonala, care a avut loc in 8-9 martie 2018, la Reșita: Numele si prenumele elevului Premiul Profesor indrumator Profesor corepetitor 1. Mancer Antonia clasa…

- BUCUREȘTI, 7 mart — Sputnik, Daniel Nistor. Economia României a crescut în 2017 cu 7,0% comparativ cu anul precedent, informeaza un comunicat publicat miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Produsul Intern Brut (PIB) — date ajustate sezonier —…

- Inca de la inceputul activitații sale la 1 septembrie 2017, Heritage a aplicat curriculumul Cambridge. Ce se schimba acum, cand Heritage a obținut statutul de „Școala Cambridge"? Școala Internaționala Heritage este oficial recunoscuta de Cambridge Assessment International Education drept unitatea de…

- Dintre acestia, 15.943 sunt cu pensii speciale. „Dupa numarul total al pensionarilor, judetul Iasi se afla pe locul 5 din total judete, iar in functie de nivelul pensiei medii pe locul 15 pe tara", se precizeaza in raportul de activitate pe anul trecut, publicat pe site-ul institutiei. Astfel, pensia…

- Primaria Matasari a initiat demersurile pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendii pentru Colegiul Tehnic Matasari si gradinita din incinta liceului. O firma specializata a fost contractata in vederea efectuarii masuratorilor...

- Cursurile vor fi suspendate si marti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unei informari a Biroului de presa al institutiei de invatamant superior. "Activitatile didactice vor fi suspendate si marti, 27 februarie…

- Unul dintre cei mai apreciati negustori din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX, Iorgu Dumitrescu a fost si un mare filantrop si o personalitate a vietii bisericesti. A ctitorit 10 biserici in Muntenia, a donat sute de mii de carti si a intretinut un salon de bolnavi al…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- Parteneriat cu scop educativ intre Primaria Alexandria, Inspectoratul Judetean de Politie si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala in Social / Municipalitatea alexandreana pregateste un parteneriat intre institutii pentru cresterea sigurantei in scoli si in afara unitatilor de invatamant,…

- „Zone Umede pentru un viitor sustenabil”, acesta a fost sloganul mondial pe care tinerii l-au prezentat fie folosind desene, machete, lucrari, poezii dar și mini scenete educative. Activitatile s-au desfasura in laboratorul de Protectia Mediului din Beiuș si au reunit peste 40 de elevi si…

- Anul trecut, Banca Naționala a Romaniei a desfașurat mai multe acțiuni de educație financiara in școlile județului. Prof. Nicolae IONESCU Banca Naționala a Romaniei (BNR) a continuat, in 2017, activitațile de sprijinire a educației financiare a elevilor, in baza unui protocol de colaborare cu Ministerul…

- Un autocar care transporta un grup de copii s a defectat pe DN 76, in timp ce se deplasa dinspre localitatea Arieseni, judetul Alba, spre localitatea Varfurile, judetul Arad, informeaza CNAIR. Drumarii de la districtul Varfurile DRDP Timisoara , aflati in patrulare au identificat autocarul ramas in…

- Vitalie Zara, un militar de cariera care reprezenta misiunea OSCE in Ucraina a decedat ieri dimineața in urma unui accident rutier. Tragedia a avut loc in orașul Kramatorsk, in regiunea Donbas.

- Oameni de geniu locuiesc si in Moldova. Ei au un coeficient de inteligenta de peste 132, cu mult peste media obisnuita. Printre ei se regasesc psihologi, specialisti in marketing sau IT, dar și copii. 13 dintre ei sint reuniti de o organizatie recunoscuta la nivel internațional, numita Mensa. Marian…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Mobilitatea cu scop educațional, adica mobilitatea transnaționala in scopul dobandirii de noi competențe, constituie unul din mijloacele fundamentale prin care tinerii iși sporesc șansele pe piața muncii și iși promoveaza dezvoltarea personala. Studiile confirma faptul ca mobilitatea cu scop educațional…

- Rusia nu a permis intrarea a peste 40 de tone de mere din Moldova. Anunțul a fost facut de catre Serviciul Federal pentru Supravegherea Veterinara si Fitosanitara a Rusiei „Rosselhoznadzor”, care a menționat ca doua loturi de mere proaspete cu greutatea totala de 41 de tone transportate din Moldova…

- Semifinalele si finala selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 vor fi prezentate de actrita Diana Dumitrescu si de cantaretul Cezar Ouatu, care a reprezentat Romania la editia din anul 2013 a concursului. Seria show-urilor debuteaza duminica, la Focsani, si va fi transmisa in direct,…

- Tempourile migratiei ilegale cu participarea moldovenilor sau existenta unei cereri pentru azil in UE confirma ca Moldova este departe de a fi un stat stabil si atractiv pentru proprii cetateni, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol analitic pentru Agentia IPN.

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Concert de Anul Nou pe stil vechi la Orhei, unde va gazdui pe cei mai indragiți artiști din Moldova – trupa Alex Calancea Band and „Lupii" and „Rupt" și cuplul Costi Burlacu și Corina Țepeș.

- Ministerul rus de Externe considera ca, impunind interdicția difuzarii știrilor rusești, Moldova continua sa se indeparteze de normele democratice, alunecind pina la practicile totalitare de combatere a punctelor de vedere alternative, transmite NOI.md cu referire la presa rusa. Autoritațile ruse iși…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- De asemenea, copiii nu sunt obligați sa poarte uniforma și nu pot fi pedepsiți prin note „In unitațile de invațamant se asigura dreptul fundamental la invațatura și este interzisa orice forma de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. In unitațile de invațamant sunt interzise…

- Targul de Craciun din Orhei, organizat de primarul orașului, Ilan Șor, aduna zeci de mii de vizitatori din toata Moldova.Președintele Partidului Șor, Ilan Șor a decis si organizarea transportului gratuit astfel incat toți doritorii sa poata vizita targul.

- Școlile din județul Alba desfașoara in luna ianuarie 2018 o serie de activitați prilejuite de anul Centenar, intre care concursuri, mese rotunde, recitaluri de poezii și cantece, prezentari, programe culturale și artistice. Activitațile desfașurate in ianuarie 2017 de Centenar: MIHAI EMINESCU – PROMOTOR…

- Reprezentanții liceelor care vor ca unitațile sa devina Centre de Excelența in Tehnologia Informației (CETI) trebuie sa știe ca Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat criteriile de selecție. Transformarea in astfel de centre are loc in cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței…

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil vechi. Sute de enoriasi au venit de dimineata la Catedrala "Nasterea Domnului" din Capitala, pentru a participa la slujba de Craciun.

- Cine posteste in ajunul Bobotezei are noroc tot anul! Care este secretul si adevarata explicatie! Ce sa mananci:Ajunul Bobotezei, zi de post negru In Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) se tine post negru, nu se mananca si nu se bea nimic. Canoanele Bisericii invata ca in Ajunul Bobotezei se…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX - XIII capabili de performante inalte,…

- Horoscop Astazi este ziua „ingroparii capatanii”. Nu se stie de unde, probabil prin sincretism cu mitologia Nordului, in Maramures si la unii munteni, in Moldova, in diferite forme, apare legenda luptei dintre Lupul Schiop si veneticul, invadatorul, Marele Zimbru din stepa Rasaritului.

- 2017 a fost un an bun pentru minciunoșii din Moldova. De la președinte și speaker pîna la primar și ziariști, moldovenii au primit gogoși care mai de care. Unele mai dulci, altele mai greu de înghițit, iar altele letale. La propriu. Toate, împreuna, demonstreaza ca cea…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX - XIII capabili de performante…

- Traditional, in ajun de Revelion, moldovenii vor face coada la sectiile de cofetarie din magazine. Traditional, multi dintre ei se vor trage de par pentru a pune mana pe ultimul tort din vitrina, care arata atat de apetisant. Sa nu cadeti prada poftelor.

- Deputata fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Maria Ciobanu, își așteapta expirarea mandatului ca pe o „izbavire”. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare, transmite CURENTUL. Maria Ciobanu menționeaza ca anul 2017 a fost unul al dezamagirilor…

- In anul de studii 2017/18, in invațamintul superior la Ciclul I au fost inmatriculate 13,3 mii persoane (in scadere cu 13,7% fata de anul de studii precedent) si 5,6 mii persoane la Ciclul II (in scadere cu 16,4%), Din numarul total al persoanelor inmatriculate la Ciclul I, 75,4% au fost inmatriculate…

- Magia Sarbatorii Nașterii lui Hristos și-a facut simțita prezența și in randul elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnaziala Emil Atanasiu Garoafa. Activitațile muzical - artistice tradiționale, un carnaval și o masa festiva, au marcat cu emoție și deosebita incantare momentul marii sarbatori…

- Romania e pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste proportia elevilor cu cele mai bune performante - cei capabili sa rezolve cerinte complexe (2% la romana, 3,3% la matematica si 0,7% la stiinte), arata o analiza realizata de Federatia ,,Coalitia pentru Educatie", in baza datelor transmise de Comisia…

- Partidul Socialistilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara in republica prezidentiala. Declaratia a fost facuta de presedinta PSRM, Zinaida Greceanii, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite…

- Am incheiat a treia parte a articolului scriind despre necesitatea constructiei unei centuri nordice a orasului, alta decat cea in regim de autostrada, prevazuta si in masterplanul de transport, (extrem de) orientativ, se pare, daca ne luam dupa spusele ministrului de resort. As face o erata, dupa ce…

- In urma reformei agrare „Pamant”, terenurile agricole din Moldova au fost cioparțite in loturi mici, multe dintre ele ramanand nelucrate cu anii, iar proprietarii lor nici nu-și bat capul de ele, unii fiind plecați demult peste hotare.

- Campania de prevenire a violenței in familie ”Aripi Frante”, desfașurata de Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare, in perioada februarie – decembrie 2017, se apropie de sfarșit. Activitațile informativ preventive desfașurate in doua licee satmarene – Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș” și…

- In cadrul proiectului educational „Implineste un vis! Schimba o lume!", derulat de CJRAE, este implicat si Centrul Logopedic Interscolar si Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala, in parteneriat cu Asociatia ProLogos Iasi. In cadrul proiectului au fost organizate doua evenimente,…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a trantit de pamant cu proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures. Stroe a recunoscut ieri transant: autostrada Moldova - Transilvania inseamna Bacau - Brasov. „Este mai mai usor si mai ieftin sa o facem", a spus ministrul. Declaratia a fost facuta in cadrul sedintei…

- Miercuri , 13.12.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum Salaj a organizat si desfasurat o serie de activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Carastelec. Activitațile au cuprins: derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui incendiu, tipuri de…