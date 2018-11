TREI ZILE de întârziere pentru un avion Air France Ar fi trebuit sa plece dupa cateva ore, dar avionul nu a mai putut sa decoleze. In asteptarea unei alte aeronave care sa ii preia, cei 282 de pasageri si membri ai echipajului s-au distrat la barul hotelului in care erau gazduti. Insa nici avionul venit dupa ei nu a putut sa plece, din cauza unei defectiuni. Paziti de politie, pentru ca nu aveau vize de Rusia, oamenii au ramas inca o zi in orasul in care temperatura medie in aceasta perioada este de minus 17 grade Celsius. Abia al treilea avion i-a dus la destinatie. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

