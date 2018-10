Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier si-a pierdut viata duminica in provincia Malaga din sudul Spaniei in urma ploilor torentiale cazute in timpul noptii, care au inundat strazile si au fortat sute de oameni sa-si paraseasca locuintele, a anuntat departamentul de pompieri, scrie agerpres.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde autoritatile au emis Cod rosu de ploi abundente pentru sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, informeaza News.ro.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa…

- Echipele spaniole de salvare pe mare au salvat 675 de migranti in timpul weekendului intre Maroc si Spania, prima poarta de intrare a imigratiei ilegale in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al acestora, citat luni de AFP. Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in…

- O fetița de 3 ani a murit in Spania dupa ce mama sa, aflata la volan, a lovit un autobuz școlar din spate. Conform autoritaților, decesul fetiței a survenit dupa ce tableta pe care o ținea in maini a lovit-o in fața, relateaza BBC. Totul s-a intamplat in orașul Vilanova de Arousa, in nord-vestul Spaniei.…

- Un jucator de rugby britanic, in varsta de 16 ani, și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-o tabara. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit intr-un lac din sudul Franței. Harry Sykes era in...

- Sute de oameni au fost raniți, dintre care cinci grav, in momentul in care o platforma din lemn s-a prabușit in mare, duminica, in timpul unui festival din nord-vestul Spaniei, relateaza televiziunea de stat RTVE, scrie Reuters.

