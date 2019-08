Trei zile de caniculă și nopţi tropicale ANM a prelungit informarea meteorologica de canicula pentru zilele de 23, 24 și 25 august. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 32-34 de grade, iar izolat 35-36 de grade, in sudul și vestul țarii. In intervalul menționat, disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice, sudice și sud-estice indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

