Stiri pe aceeasi tema

- Trei vinuri romanesti au reusit sa obtina medalia de aur in cadrul concursului Berliner Wein Trophy 2019, cea mai mare competitie mondiala de vinuri patronata de Organizatia Internationala a Vinului.

- Am avut un prim eveniment reusit, in deschiderea seriei de proiecte care marcheaza celebrarea Zilei Nationale a Gastronomiei si Vinului, instituita prin lege si care se va sarbatori in prima duminica a lunii octombrie. Spun asta jurnalistii, bloggerii si comunicatorii care au fost alaturi de noi, cei…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca Jocurile Europene de la Minsk sunt o competitie foarte puternica si constituie un bun prilej pentru a evalua lotul Romaniei inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo de anul viitor. "La…

- Turdeanca Maria Simina Morar (12 ani) face furori in competițiile internaționale de karate la care participa constant, in ultimii ani. La Campionatul Mondial de karate WUKF, care se desfașoara la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Singura revista de specialitate din Romania si initiator al Zilei nationale a gastronomiei Vinul.ro alaturi de Slow Food Dobrogea, au organizat, la Constanta, intre 14 16 iunie, un concurs de vinuri regionale si o expozitie cu degustare de produse enogastronomice locale.A fost prima etapa dintr o serie…

- In fiecare an, la data de 12 iunie, este marcata Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor. Instituita in 2002, la initiativa Organizatiei Internationale a Muncii, aceasta zi are scopul de a atrage atentia asupra fenomenului exploatarii prin munca a copiilor si asupra masurilor care…

- Odata cu aderarea la Uniunea Europeana din 2007, producatorii de vinuri românești au început sa faca investiții mai mari în tehnologia folosita, sa elimine sortimentele de slaba calitate și sa replanteze podgorii cu gene mai bune. Astfel, țara noastra reușește sa se situeze în…

- Compania Jidvei, deținuta de familia Necșulescu, cel mai mare producator de vinuri din Romania, prezenta in top 300 Capital cei mai bogați romani, a sarbatorit implinirea a 20 de ani de pasiune, curaj și respect pentru tot ceea ce inseamna arta vinului prin evenimentul “Renaissance”, care a avut loc,…