Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs miercuri la amiaza, pe DN14, la iesirea din localitatea Tarnava spre Sibiu, unde lemnele transportate de un TIR s-au rasturnat peste o...

- In aceasta dupa-masa, un accident de ciruclație s-a produs in localitatea Sacalașeni. Din fericire, un au fost victime, insa mașina a fost destul de afectata. Vom reveni cu detalii! The post Accident la Sacalașeni. Mașina avariata, fara victime appeared first on eMaramures .

- Circulatia in Pasajul Unirii din Capitala este restrictionata, vineri dimineata, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Soferul unei autoutilitare este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a iesit fara sa se asigure de pe un drum comunal, fiind acrosat violent de un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Accident rutier la intersecția strazilor Sarmisegetusa și Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei. O mașina de model Suzuki s-a rasturnat in mijlocul drumului.Nu se cunoaște daca a avut cineva de suferit. Poliția urmeaza sa ajunga la fața locului.

- Doua victime au fost gasite incarcerate, aflate pe bancheta din spate a autoturismului rasturnat, si au fost scoase de catre pompierii militari. Acestea se aflau in stop cardiorespirator, fiind facute manevre de resuscitare. Una dintre victime, un baiat in varsta de aproximativ 13 ani, a…

- Cele doua victime incarcerate, aflate pe bancheta din spate a autoturismului rasturnat, au fost scoase de catre pompierii militari. Acestea se aflau in stop cardiorespirator, fiind facute manevre de resuscitare. Una dintre victime, un baiat in varsta de aproximativ 13 ani, a raspuns manevrelor de resuscitare,…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Rimetea a fost ranit grav intr-un accident petrecut marti pe Calea Motilor din Cluj-Napoca. Aflat la volanul unei masini, a incercat sa evite coliziunea cu un autoturism ce a schimbat brusc benzile de mers, dar a lovit un troleibuz pe sensul opus si s-a rasturnat…