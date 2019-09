Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Muncelu: Trei victime, dintre care una INCARCERATA, dupa ce un autoturism s-a rasturnat pe malul raului Arieș Un ACCIDENT rutier a avut loc duminica noaptea, in jurul orei 24.00, la Muncelu, unde un autoturism s-a rasturnat pe malul raului Arieș. Stația de Pompieri Cimpeni…

- Trei persoane au fost ranite in accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.15, pe DN75, langa Baia de Arieș. Potrivit ISU Alba, o mașina s-a rasturnat pe malul raului Arieș, in dreptul localitații Muncelu. Din primele date, in autoturism se aflau trei persoane, iar una…

- Un accident rutier s-a produs joi seara, intre localitațile Garbova și Carpiniș. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat. Una din persoane a ramas incarcerata. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs pe DC 50, intre Garbova și Carpiniș. Un autoturism in care se aflau patru persoane…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 15 august 2019, in jurul orei 15.30, in localitatea Rimetea, unde un pieton a fost lovit de un autoturism. ISU Alba a anunțat ca: „Detasamentul de Pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD B2 la un accident rutier. Un pieton a fost lovit de un autoturism. Victima…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații Sancel. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului, o persoana este ranita, posibil grav. Potrivit IPJ Alba, un accident rutier a fost semnalat pe raza localitații Sancel, unde un autoturism…

- Un accident rutier soldat cu trei victime, dintre care una incarcerata, a avut loc marți seara in jurul orei 21.00 in localitatea Petrești. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la un…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 13:40, pe DN 75, in zona barajului Mihoești. Potrivit primelor informații, o persoana este incarcerata intr-un autoturism. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Cimpeni intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier pe DN…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc astazi, 13 iunie 2019, in jurul orei 20.00, in orașul Campeni. Au intervenit pompierii cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. „Statia de pompieri Campeni intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier din…