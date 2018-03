Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial. Daniel Mihai…

- Mihai Gadea a prezentat in emisiunea „Sinteza Zilei” un documentbomba despre cum Laura Codruța Kovesi și instituția pe care o conduce avea acces la baza de date ANAF. Documentul poarta antetul Direcției Naționale Anticorupție și este adresat Agenției Naționale de Administrare Fiscala.…

- "Am ramas putin nedumerit cand am aflat, in rest sper sa isi faca treaba", a declarat presedintele Klaus Iohannis, legat de numirea lui Ionut Misa la ANAF, scrie Mediafax. Intrebat daca Misa va putea rezolva problema colectarii, presedintele a raspuns: "vom vedea in timp relativ scurt".…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis.Ionut Misa a fost numit presedinte,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis. Ionut Misa…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.…

- Au fost operate nu mai putin de 24 de demiteri in functiile de conducere, anuntul oficial urmand a fi publicat in scurt timp in Monitorul Oficial. Potrivit acelorasi surse, intreaga conduce a Agenției Naționale de Administrare Fiscala va fi reluata de fostul ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa. Articolul…

- Premierul Viorica Dancila are, incepand de luni, 26 martie 2018, un nou consilier in aparatul propriu de lucru in persoana Oanei Bulai, administrator public al judetului Neamt. Noul consilier de stat se va ocupa de problemele din domeniile educatiei si sanatatii, asa cum arata decizia primului-ministru…

- Decizia de numire in functa de consilier de stat a Oanei Gianina Bulai a fost luata de catre premierul Viorica Dancila si a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Oana Gianina Bulai este administratorul public al judetului Neamt, functie pe care o ocupa de un an. Ea a fost si consilier judetean,…

- In calendarul obligatiilor fiscale, publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), data de 26 martie este stabilita ca termen important de raportare si/sau plata pentru mai multe categorii de contribuabili. MEDIAFAX prezinta, in continuare, pricipalele obligatii…

- Miercuri, 21 martie, este a cincea zi de cand site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) este inaccesibil. Pagina se deschide cu mesajul potrivit caruia se executa lucrari de mentenanța și ofera acces doar pentru depunerea declarațiilor fiscale on-line pentru deținatorii de certificat…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Gelu Diaconu s-a prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Potrivit unor surse judiciare, el a fost citat pentru a fi...

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Un miliard de euro din averile ilegale ale infractorilor condamnați definitiv așteapta sa intre in bugetul statului. Ne-am putea imagina ca intr-o țara ca Romania, cu multe lipsuri, recuperarea acestor bani este prioritatea tuturor. Daca ascultam declarațiile oficialilor din justiție si finanțe, am…

- Inspectorii ANAF pot amenda firmele care nu detin POS. Inspectorii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot amenda firmele daca acestea nu detin cititoare de carduri, respectiv POS, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat recent in Monitorul Oficial. „Organele…

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania."In…

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de guvernare, dar trebuie remarcat ca oamenii numiți in funcții au legaturi stranse cu Liviu Dragnea. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discuţie privind schimbarea…

- Lipsa de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) dar si initiative precum formularul 600 sau split TVA sunt printre cele mai mari probleme cu care se confrunta contribuabilii romani in aceasta perioada. Care sunt cauzele care franeaza interactiunea online dintre contribuabili…

- Termenul de depunere a declaratiei 600 se amana pentru 31 martie(surse economica.net) Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna, va fi amanat…

- Duminica, 21 ianuarie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – emise in perioada 1-31 decembrie 2017 – in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 325 si 325,99 lei emise in data de 30 decembrie 2017. Fondul de premiere pentru extragerea…

- Seful Corpului de control al primului-ministru, cu rang de secretar de stat, Bogdan-Cosmin Stefan, care a fost numit de fostul premier Mihai Tudose, a fost eliberat, joi, din functie de premierul interimar, Mihai Fifor. Decizia de eliberare din functie a lui Bogdan-Cosmin Stefan a fost publicata joi,…

- Gigi Dragomir a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial, informeaza...

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor. Reprezentantii patronatului critica dur modificarile fiscale intrate in vigoare la…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna, pana in data de 31 ianuarie 2018, formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute in anul 2017, astfel…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

