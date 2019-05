Trei VEȘTI RELE de la Banca Națională a României Romanii consuma tot mai mult din import și vand afara intr-un ritm mai lent, datoria externa a țarii crește vertiginos iar investițiile straine directe sunt in scadere. In primele trei luni ale acestui an, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1.212 milioane euro, comparativ cu 1.027 milioane euro in perioada ianuarie – martie 2018, conform datelor prezentate de Banca Naționala a Romaniei. Contul curent este un indicator de masurare a comerțului unei țari și, daca arata ca valoarea bunurilor și serviciilor importate este mai mare decat valoarea bunurilor și serviciilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

