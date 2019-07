Trei vești foarte proaste de la BNR Contul curent al balanței de plați s-a adancit, investițiile nerezidenților a scazut, iar datoria externa a crescu. Acestea sunt trei informații nu foarte placute pe care ni le-a dat BNR. In perioada ianuarie-mai 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3.401 milioane euro, comparativ cu 2.564 milioane euro in perioada ianuarie - mai 2018; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.476 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 116 milioane euro, balanța veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 778… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

