Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei, calificata la Turul de Elita din primavara, va disputa doua jocuri amicale, la Craiova, in fața selecționatei similare a Serbiei. Primul are loc astazi, de la ora 14.30, al doilea joi, de la ora 11.00, ...

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei, calificata la Turul de Elita din primavara, va disputa doua jocuri amicale, la Craiova, in fața selecționatei similare a Serbiei. Cele doua jocuri vor avea loc marți, 27 noiembrie, de la ora 14.30, și joi, ...

- Romania Under-19 a obtinut in extremis calificarea la Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European din 2019. Nationala „mica” a invins Gibraltarul cu 8-0 si a beneficiat de victoria Greciei in duelul cu gazda Bulgaria pentru a obtine locul 2 in grupa. La succesul de astazi a contribuit…

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei, antrenata de craioveanul Daniel Mogoșanu (foto), s-a calificat sambata la Turul de Elita, dupa ce a invins categoric, scor 4-0, selecționata similara a Lituaniei. Romania a marcat prin Ianis Stoica (5), Louis Munteanu (67), Alex ...

- MERG MAI DEPARTE… Cu vasluienii Munteanu, Perianu si Stefanovici printre titulari, echipa nationala a Romaniei U17 a invins Lituania U17, scor 4-0, si s-a califcat la Turul de Elita. Vasluianul Louis Munteanu (Viitorul Constanta) s-a aflat din nou pe lista marcatorilor. Reprezentativa Under 17 a Romaniei…

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei a invins selectionata Lituaniei, 4-0, intr-un meci decisiv pentru calificarea la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European – Irlanda 2019.

- DE VIITOR… Romania U17 a remizat in cel de-al doilea meci din preliminariile Campionatului European, 2-2 cu Serbia. Vasluienii Stefan Stefanovici, Ovidiu Perianu si Louis Munteanu s-au aflat din nou printre titulari in partida contra Serbiei, iar atacantul Viitorului Constanta, Louis Munteanu, a reusit…

- CHEMATI… Prima faza a calificarilor la Campionatul European U17, care se va disputa in 2019, va avea loc intre 30 septembrie si 6 octombrie, in Ungaria, iar Vasluiul are doi jucatori convocati la acest turneu. Este vorba despre atacantul Louis Munteanu (Viitorul Constanta) si fundasul Stefan Stefanovici…