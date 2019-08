Trei variante de traseu identificate pentru drumul de mare viteză de la Focşani spre Buzău şi Bacău Tronsonul de drum Buzau-Focsani ar urma sa aiba o lungime de 72 de kilometri, valoarea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic fiind de 13.933.291,10 lei fara TVA. Celalalt tronson, dintre Focsani si Bacau, ar urma sa aiba o lungime de 110 km, valoarea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic fiind de 20.123.408,52 lei fara TVA. "Intalnirea de lucru de astazi a fost benefica pentru noi toti, pentru cei care vom beneficia de acest drum de mare viteza din Vrancea spre Buzau si mai departe spre Bucuresti si spre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

