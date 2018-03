Trei variante de laptop second hand cu performante ridicate Daca esti un antreprenor aflat la inceput de drum, ai nevoie de un laptop de business performant, care sa iti permita sa rulezi simultan toate programele de care ai nevoie, dar si suficient de usor si cu o durata de viata a bateriei cat mai mare, pentru o mobilitate sporita.



Pentru ca nu are niciun sens sa cheltui o suma foarte mare de bani, care sa afecteze profitul companiei tale in primele luni, solutia optima pentru tine este sa achizitionezi un laptop second hand.



In continuare, iti vom prezenta cateva modele de laptop second hand de top, de la producatori renumiti la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasiunea pentru un anumit domeniu nu poate fi discutata, ca atare nici pasiunea pentru jocurile practicate pe sisteme de calcul performante nu trebuie privita ca pe o curiozitate. Problema apare atunci cand necesarul de tehnologie este din ce in ce mai mare datorita noilor versiuni de jocuri offline…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audita ca mertor astazi la Curtea Suprema intr-un dosar in care Sebastian Ghita este judecat pentru infractiunile de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani si santaj. Acesta a povestit judecatorilor modul in care procurorii DNA Ploiesti ar fi pregatit…

- Naționala feminina de handbal tineret (U20) a Romaniei, antrenata de Gheorghe Tadici si tehnicianul echipei SCM Craiova, Bogdan Burcea, s-a calificat ieri la Campionatul Mondial, programat in luna iulie in Ungaria. Tricolorele au facut pasul catre turneul final cu trei ...

- Samsarii insala cumparatorii de masini second-hand nu doar prin manipularea kilometrajului, ci si prin readucerea pe strada a unor autoturisme cu daune majore, unele declarate dauna totala, desi sunt aproape noi, au carte service si kilometri putini si reali. Din statisticile InspectorAuto.ro reiese…

- Laura Cosoi, despre momentele in care s-a simțit vulnerabila. Actrița a povestit pe blogul personal, despre situațiile delicate prin care a trecut, in public. Viitoarea mamica a dat și cateva sfaturi. Laura Cosoi le-a explicat fanelor sale, ce face pentru a capata increderea in sine și marturisește…

- Andrei și Ștefansunt cei doi adolescenti care formeaza trupa "Generația 99". Andrei s-a nascut in Spania si a ajuns pentru prima data in Focșani la varsta de 7 ani, cand mama lui, care lucra in Spania și se casatorise cu un spaniol, a decis ca e momentul ca fiul ei sa-și cunoasca atat bunicii, cat…

- „Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black…

- WhatsApp a introdus, la final de 2017, posibilitatea de a sterge mesajele pe care le-ai trimis deja, iar acum face o schimbare la acest capitol. Functia de stergere a mesajelor trimise pe WhatsApp este disponibila de la finele lui octombrie 2017, iar acum compania a facut o modificare a acesteia.…

- Președintele american Donald Trump a emis un ordin prin care blocheaza preluarea producatorului de semiconductori Qualcomm de catre Broadcom pe motiv de siguranța naționala, scrie Reuters . In cazul in care tranzacția s-ar fi derulat aceasta ar fi fost cea mai mare din istorie in domeniul tehnologiei,…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro au fost ridicate de catre politistii in urma perchezitiilor facute joi in judetul Arges, intr-un dosar de carmatarie si furt, iar sase persoane au fost retinute, potrivit Politiei Romane.

- Marea Britanie va raspunde "corespunzator si hotarat" daca vor exista dovezi privind implicarea Rusiei in incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, a declarat marti ministrul britanic de Externe, relateaza Reuters si Tass.…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani.

- Fostul international Ionut Lupescu, care a ocupat pana de curand functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de...

- Canon Europe lanseaza astazi EOS M50, cel mai nou model din seria EOS M si totodata cel mai avansat din punct de vedere tehnologic si cel mai intuitiv aparat foto mirrorless Canon de pâna acum. Gândit pentru aventurile lumii moderne, EOS M50 este primul aparat foto mirorless Canon dotat…

- Iarna aceasta, zeci de oameni au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon de la centralele si sobele din locuinte. Si cum un val de ger napraznic se abate peste Romania, iar sistemele de incalzire vor fi folosite la capacitate maxima, fiti cu bagare de seama.

- La asta, cu siguranta, nu te-ai fi asteptat! O tanara si-a „pus la uscat” lenjeria intima, in avion. Evident, nu i-a „atarnat” langa vreun alt pasager, ci i-a tinut sub gura de ventilatie de deasupra scaunului.

- Cam o treime din numarul politelor emise de intermediarii in asigurari sunt polite RCA emise numai pe o luna, iar tendinta este una de crestere a numarului acestora. Frecventa daunei pe politele incheiate pe perioade scurte a crescut, punand astfel presiune pe pret, dupa cum spun brokerii de asigurari,…

- Modul invechit prin care firmele mici de cartier iși faceau reclama, cunoscutul "din gura-n gura", a apus, și asta pentru ca a venit era tehnologiei, in care daca nu ești prezent in lumea virtuala, de fapt nu mai exiști, scrie libertatea.ro.

- Fundația Comunitara Covasna (HKA) va distribui 1.500 de puieți de pomi fructiferi autohtoni in cinci localitați din județ, in cadrul programului „Un copac pentru generația urmatoare”. Puieții vor fi distribuiți pe baza de aplicații, iar acestea pot fi deja depuse. Lansat cu aproximativ trei ani in urma,…

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- Administratia lugojeana continua sa investeasca banii de la bugetul local fara niciun pic de responsabilitate. Dupa modelul “cu taxele si impozitele locale fac ce vreau eu”, Boldea da dovada ca este cel mai prost administrator al banilor publici din istoria Lugojului. Modul in care se desfasoara activitatea…

- Exista un oras in Statele Unite in este interzis sa folosesti un smartphone, conexiuni Bluetooth sau Wi-Fi. De fapt oamenii nu au voie sa foloseasca aproape niciunul din dispozitivele care emit radiatii electromagnetice. Cei care incalca regulile sunt amendati, iar in unele situatii grave pedeapsa este…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) continua, miercuri, desfasurarea lunara a exercitiilor pentru testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila. In intervalul orar 10.00 – 11.00, vor fi actionate sirenele de alarmare publica…

- Catalogata de unele voci ca total fantezista, intentia de a dota Fortele Navale Romane cu un submarin de productie romaneasca, intentie exprimata de ministru Mihai Fifor, este perfect posibila, sustin analistii militari consultati de “Adevarul”. Cel mai probabil, submarinul va fi fabricat, in tara,…

- Persoanele vizate de ancheta derulata de Directia Generala Anticoruptie si de Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au fost conduse la audieri de catre politisti, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati.

- Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna, prof. Kiss Imre, considera ca sunt necesare modificari in ceea ce privește costul standard per elev și modul de calcul al acestuia și ca ar trebui sa se țina cont de faptul ca fiecare județ are specificul sau. „Daca anual,…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o…

- Oxitocina este un hormon cunoscut si sub denumirea de „molecula dragostei” si are un rol covarsitor in primul tip de relatie pe care copiii nostri trebuie sa-l dezvolte: relatia cu mama. Studiile din domeniu au aratat ca modul in care mamele vor interactiona cu bebelusii nu numai in timpul…

- Farfarello este un proiect initiat in Germania de Mani Neumann (ex violonist Phoenix) si Ulli Brand si insesamna in primul rand vioara, blockflote, chitare acustice pe 6 si 12 corzi, percutie & bass. Mani Neumann (vioara, blockflote) si Ulli Brand (chitara), membrii fondatori ai trupei…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- Vremea este foarte buna pentru agricultura, iar temperaturile ridicate pe care le-am avut pana acum cateva zile in toata tara, umiditatea din sol si din atmosfera a permis tuturor culturilor care au fost semanate in toamna sa rasara, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Pororoca va rula in 19 orașe din Romania, pe 26 de ecrane, astfel: BUCUREȘTI: Cinema City Romania…

- Modul in care se fac investițiile in spitale este defectuos și inechitabil. Cu toate acestea, medicii reușesc sa salveze vieți. Romania are cei mai puțini bani alocați și pentru cheltuielile cu medicamente, servicii medicale sau personal medical. De aceasta data ...

- Societatea Aparegio, operatorul regional de apa și canal, deschide un nou punct de lucru la Targu Jiu. Acesta va functiona incepand de miercuri, 17 ianuarie, in fosta Casa a Tineretului, acolo unde pana nu de mult desfaș...

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- „Deși Aradul are excedent bugetar de 30-40 de milioane de euro, administrația PNL condusa de Gheorghe Falca apeleaza la imprumuturi de zeci de milioane de euro de la BERD, pentru a realiza o serie de investiții in cartierele Aradului. In același timp, deși avem sume consistente in bugetul local, aceeași…

- Iubitorii handbalului din judet au umplut pana la refuz Sala Sporturilor din Zalau, pentru a asista la partida dintre HC Zalau si CSM Bucuresti, desfasurata miercuri seara si incheiata cu victoria oaspetelor, scor 30 – 24. Cu toate au au avut in fata o “multinationala”, in componenta careia se afla…

- Dotarile tehnice de care dispune Laboratorul de Biometrie Forestiera de la USV - unul dintre cele mai performante laboratoare din Europa de Est, se dovedesc a fi de mare ajutor viitoarelor generatii de ingineri silvici, pentru realizarea de proiecte importante si inovatoare, precum ...

- Acer a impins foarte mult gama sa de laptop-uri de gaming Predator in ultimii cativa ani, insa compania taiwaneza considera ca are un cuvant de spus si pe piata de computere pentru gaming in format desktop. Noul Orion 9000 se lauda cu specificatii tehnice de top, cu cel mai puternic hardware disponibil…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze pentru modul in care a fost gestionata gasirea pedofilului din Drumul Taberei dar si pentru alte motive, a declarat vicepresedintele PNL, deputatul Gigel Stirbu, intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Este necesara demisia…

- Sarbatorile de iarna s-au incheiat, iar Targul de Craciun din Piata Unirii a fost inchis. Casutele comerciantilor au fost ridicate luni. De acum, protestatarii vor avea mai mult loc. In ultima perioada s-au cam inghesuit printre tarabe.

- Roberto spune ca ar fi cel mai dotat din lume, dar adevarul este altul. Anaconda este de fapt… un biet serpisor. Foto in articol Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2COBUna Post-ul EVZ.RO: Roberto spune ca ar fi cel mai dotat din lume, dar adevarul este altul apare prima data in Libertatea.ro .

- Constructorul auto Porsche isi incearca norocul si in alt domeniu de activitate. Brandul german a lansat pe piata miere de productie proprie. In acest scop s-au cumparat 25 de familii de albine, raspandite...

- Parte din gama Core i7 8000 series, procesorul tinteste un consum TDP de 100W si permite overclocking pentru optimizarea suplimentara a performantelor. Afisand un design multi-chip care prevede atat grafica Intel HD 630 pentru aplicatii low-power si accelerator Radeon Vega M pentru cresterea performantelor…

- Businessurile Facebook si Twitter ar putea fi distruse de public daca nu gestioneaza temerile oamenilor legate de modul în care functioneaza aceste retele, reiese dintr-un comentariu al unui academician de top, publicat de Daily Mail. Doctorul Damian Tambini, angajat al London School…

- Institutia a realizat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni CETI in cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei", potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de catre reprezentantii MEN.…