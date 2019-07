Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in mediu, prin finanțari europene, ar putea face diferența atunci cand vine vorba de gestionarea deșeurilor, calitatea aerului și biodiversitatea. In perioada programului 2012-2027, investițiile propuse de catre Ministerul Mediului, insumeaza aproximativ 3 miliarde de euro. Aradeanul Iulian…

- “Aceasta masura este una esentiala pentru reducerea consumului de pungi de plastic, produse care au un impact devastator asupra mediului, la nivel planetar. Iata ca, daca anul trecut am interzis pungile din plastic subtire cu maner, acum venim cu masuri noi pentru a determina comerciantii si populatia…

- Cele mai grave nereguli semnalate de observatori si de alegatorii care ne-au contactat la call center intre orele 12 si 20 sunt aglomeratia si procesul de votare ingreunat la numeroase sectii din tara si mai ales din strainatate, lipsa stampilei de control pe buletinele de vot pentru referendum la unele…

- N. Dumitrescu Anuntatul program pentru anul in curs al Ministerului Mediului prin intermediul caruia se poate achizitiona si aparatura electrocasnica noua in locul celei uzate a devenit operational. Ieri, ministrul Gratiela Gavrilescu a anuntat chiar in Prahova – judetul pe care il reprezinta in Parlament…

- Ministerul Mediului a lansat joi, in judetul Prahova, a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, care prevede acordarea de vouchere pentru achizitionarea de produse electrocasnice noi, eficiente energetic, in schimbul celor vechi. Prezent la eveniment, ministrul Mediului, Gratiela…

- Conferinta de lansare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic va avea loc la Centrul Rematholding - punct de lucru Aricestii Rahtivani, din judetul Prahova. La eveniment vor participa oficiali…

- Romanii pot primi vouchere de 500 de lei pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A+, in cadrul programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate, potrivit ghidului publicat de Ministerul Mediului. ”Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila…