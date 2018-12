Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti, inclusiv un copil, au murit joi in sudul Islandei dupa ce jeepul lor a rupt balustrada si a cazut in gol de pe un pod, a anuntat politia, citata de dpa, relateaza agerpres.ro.Citește și: Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala a expirat…

- O persoana a murit, iar trei alte persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a cazut intr-o rapa. Accidentul a avut loc pe DJ 138, pe raza localitații Șicasau, zona Liban, conform Agerpres. Purtatorul de...

- O femeie de 55 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost spulberata de o masina pe o trecere de pietoni, de pe DN 1F, în Nadasel, judetul Cluj. Politia a deschis o ancheta.

- Accident cumplit. Doi barbati au murit dupa ce au cazut cu masina intr-un canal Doi barbati au murit, sambata, dupa ce au cazut cu masina intr-un canal. Politistii au declarat ca intr-o curba autoturismul a parasit carosabilul din cauza vizibilitatii reduse si a plonjat in apa. Potrivit reprezentantilor…

- Doi barbați au murit, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru, din localitatea Curcani, județul Calarasi. Accidentul s-a produs intr-o curba, vizibilitatea fiind redusa din cauza ceții. Potrivit reprezentanților Poliției Calarași, autoturismul…

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier, de la o inaltime de 10 metri, transmite News.ro. Accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei si a neatentiei soferului.

- Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 22.45 (ora 23.45, ora Romaniei). Tanarul conducea un Renault Twingo pe strazile din Toulouse, cand o patrula de politie i-a facut semn sa opreasca. Masina fusese declarata furata cu cateva zile inainte. Cum romanul nu a oprit la semnul agentilor,…

- Trei oameni au murit, inclusiv un copil, iar alti opt au fost raniti in urma unui accident aviatic produs in Hesse, Germania. Aeronava de tip Cessna, care apartinea unei companii private, a cazut printre oameni dupa ce s-a defectat sistemul de aterizare.