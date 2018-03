Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29.03.2018, la Baița de sub Codru in jud. Maramureș, a avut loc un turneu de fotbal fete (Școli Gimnaziu) ”CUPA CODRULUI – 2018” la care au participat 6 echipe, dintre care 2 echipe ale județului Satu Mare: Daliana Carei și Școala Gimnaziala Barsau. S-a jucat sistem 5 + 1. Dupa tragerea la…

- Dezastru ecologic in Rezervația Naturala Cheile Lapușului, din Maramureș. Mii de pesti au murit dupa ce apele pline cu resturi de metale din mina Baiuț s-au deversat in rau. Desi este a patra oara, cand se intampla, autoritatile nu se grabesc sa ia masuri. Localnicii se tem ca apa poluata le va distruge…

- Pe 27.03.2018, in jurul orei 3.30 dimineata, la Mina Baiuț, galeria ”Breiner Orizont 0”, din cauza unei viituri de apa de mina, digul de la intrarea in galerie a fost distrus, debusarea de conducand la poluarea paraului Lapuș, afluent al Someșului, a aproximativ 400 m din drumul judetean Baiut – Tg.…

- Accidentul de la galeria Breiner a Minei Baiut a provocat primele pagube pe raul Lapus. Mai multe fotografii scot la iveala o multime de pesti morti in urma poluarii cu apele de mina. In cursul zilei a avut loc o intalnire pe aceasta tema a reprezentantilor Prefecturii Maramures cu cei ai REMIN Baia…

- In comuna Baiuț din Maramureș s-a produs, marți, o poluare cu apa de mina. „Apa roșiatica” a omorat toți peștii din raul Lapuș și chiar a ajuns pe șosea. Alertați de o bubuitura puternica și de culoarea alarmanta a apei raului, localnicii au sunat imediat la 112.

- O poluare cu apa de mina a avut loc, marți dimineața, in comuna Baiuț din Maramureș. Localnicii au anunțat la 112 ca s-a auzit o bubuitura puternica, dupa care apa raului a capatat o culoare roșiatica. Echipele de intervenție sosite la fața locului au deviat apele de mina, pentru protejarea gospodariilor…

- Vineri seara, orele 23,00, un tanar de 22 ani din Baia Mare, dupa ce a consumat alcool impreuna cu doi barbati, intr-un local de pe strada Dragos Voda, profitand de neatentia unuia dintre ei, a luat cheile de pe masa si i-a sustras autoturismul. Acesta a fost depistat in trafic de politisti. In urma…

- Presupusa Lista Neagra a oamenilor politici și de afaceri care trebuiau executați la ordinul Comisiei Europene face valuri. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, considera ca in acest caz, cei de la Comisia Europeana au afectat puternic independența justiției din Romania.Citește și: Stare incordata…

- Intrarea in plenul Camerei Deputatilor a celor trei legi pe justitie, revizuite dupa deciziile de neconstitutionalitate date de Curtea Constitutionala, a nascut speranta opozitiei ca acestea vor fi dezbatute democratic, respectand rolul acestei Camere. Alianta PSD-ALDE sustinuta de UDMR a preferat insa…

- ITM Maramures face cateva precizari cu privire la intermedierea si plasarea fortei de munca in strainatate. Redam mai jos comunicatul de presa pe aceasta tema: Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate – republicata cu modificarile si completarile…

- Pana azi, 19 martie la ora 20.00, este in vigoare o atenționare cod galben de inundații emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de județe, printre care și Satu Mare. In județul nostru avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice Tur – bazin inferior, Lapuș – bazin inferior (județele Maramureș…

- Prognoza meteo pentru intervalul 18-21 martie indica faptul ca iarna revine cu drepturi depline in Romania , temperaturile scazand inca de sambata, iar in Moldova ninsoarea iși face deja de cap. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, ca urmare a precipitatiilor lichide prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari hidrologice.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu vizeaza, in intervalul 16 martie, ora 14:00 – 17 martie, ora 12:00, raurile din bazinul hidrografic Olt (sector…

- Circulația trenurilor intre stațiile Dealu Ștefaniței și Fiad, pe rutaa Sighetu Marmației – Beclean pe Someș, este intrerupta temporar dupa ce un vagon de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este blocat in urma deraierii, joi seara, a unui tren incarcat…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire in vederea extinderii rețelei de distribuție a apei potabile in localitatea Chiuiești, pe o lungime totala de 2,12 km, precum și pentru realizarea unui numar de 53 de branșamente/racorduri. Realizarea acestei investiții este mai mult decat necesara…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea unei tâlharii.Conform IPJ Cluj, la data de 5 martie, în jurul orei 20:00, barbatul, în vârsta de 47 de ani, din comuna Satulung, judetul Maramures, ar fi deposedat un barbat…

- Producatorii filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, vor plati guvernului american suma de 60 de milioane de dolari, ca parte a unei intelegeri dintr-o actiune judiciara in care au fost acuzati ca s-au folosit fraudulos de bani provenind dintr-un fond de stat din Malaysia.

- Hidrologii au instituit cod galben pe rauri din zece judete din vestul si nord-vestul tarii, unde incepand de miercuri pana joi se pot produce inundatii. Judetele Timis, Caras Severin, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Sӑlaj, Bihor, Cluj, Arad si Hunedoara sunt, de miercuri ora 00.00,…

- Descinderile au demarat marți dimineața in Arad și alte 22 de județe, precum și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. „La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare…

- Cel putin cinci oameni au murit in furtuna care afecta inca vineri seara nord-estul Statelor Unite, provocand importante caderi de zapada, ploi abundente si rafale violente de vant si determinand anularea a sute de zboruri si trenuri, transmite AFP preluat de agerpres. Un baietel de sase ani…

- Aventura “Ie, Romanie” continua in aceasta seara, de la ora 21.15, la Antena 1, cu finala din Maramureș. Cele mai frumoase și harnice șase fete descoperite de Mircea Radu și ajutoarele sale din aceasta ediție, Dana Savuica și Ionuț Iftimoaie, dar și cei mai talentați localnici pe care aceștia i-au aflat…

- Autoritatile judetene au decis mentinerea masurii de inchidere pe perioada nedeterminata a drumului judetean 109 F, Poiana Blenchii - limita judetul Maramures, blocat traficului in 22 februarie ca urma a unor caderi de bolovani de pe un versant din apropiere. "In urma sedintei extraordinare…

- ”In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se…

- Incidentul din data de 14 februarie a.c. a fost un avertisment privind nevoia luarii unor masuri suplimentare care sa vizeze schimbari majore in managementul activitații din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș. Prabușirea tavanului intr-un centru…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- La Muzeul Cetații și Orașului Oradea s-a deschis ieri expoziția itineranta comuna „Constelatii romanesti traditionale” – Complexul Astronomic (planetariul) Baia Mare și „Semnele cerului” – Ilie Tudorel, Baia Mare. Gazde ale evenimentului au fost Angela Lupsea, directorul Muzeului…

- Mai multe asistente medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu au primit mai putini bani pentru luna ianuarie 2018 fata de ce au incasat in decembrie 2017. La unele cadre medicale, diferenta este si de 1.000 de lei...

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci în toata țara și va deveni în general închisa. În aceasta noapte, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații slabe în vestul, centrul și în nordul țarii, precum și în zonele de deal și de munte din rest. Acestea…

- Robert Ficheux, omul caruia Romania ii datoreaza granitele de azi. Cine crede ca Marea Unire s-a datorat numai Adunarii Romanesti de la Alba-Iulia din decembrie 1918 si intelectualitatii greco-catolice, are o viziune patriotic-idilica asupra istoriei. Marile puteri victorioase, hotarasera, destul de…

- O bucata din tavanul unei gradinițe noi din localitatea aradeana Santana, construita cu fonduri guvernamentale printr-un imprumut de la Banca Mondiala și inaugurata in urma cu doua zile s-a prabușit miercuri. In urma incidentului petrecut intr-o toaleta a unitații, niciun copil nu a fost ranit. Potrivit…

- PRIMARIA ORAȘULUI ULMENI, cu sediul in Oraș Ulmeni, str. Petre Dulfu, nr. 62A, organizeaza in data de 05 martie 2018, ora 12.00, la sediul Primariei, licitație publica cu strigare avand ca obiect vanzarea unui teren in suprafața de 1500 mp situat in intravilanul localitații Tohat, județul Maramureș,…

- Este pentru prima data cand Timișoara merge la IMTM 2018 – „International Mediterranean Tourism Market”, celebrul targ de turism din Israel care a ajuns la ediția cu numarul 24. Reprezentanții Timișoarei au loc la standul Romaniei, alaturi de Consiliul Județean Cluj, Agenția de Management…

- Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a incheiat, anul trecut, 97 de contracte de finanțare, in valoare de 1,77 miliarde de lei (1,65 miliarde lei nerambursabili), prin Programul Operațional Regional de 2014-2020. Cele mai multe dintre acestea se refera la restaurarea, consolidarea și punerea in valoare…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis cod galben de inundații pentru bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somesul Mare, Somesul Mic, Lapus, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures (Aries, afluenti Mures bazin mijlociu), Bega, Timis, Barzava, Nera, Cerna, Jiu – bazin…

- Doua asociatii din Transilvania au lansat, vineri, la Cluj, programul Critbiz, prin care 400 de persoane care vor sa isi deschida o afacere in domeniul IT si al industriilor creative vor primi educatie antreprenoriala, iar 48 dintre acestea vor fi sustinute financiar sa isi dezvolte ideile.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Maramures, circulatia feroviara pe Magistrala 400 s-a reluat in conditii normale. Din cauza imobilizarii pe sine a unui tren de marfa, cu defectiuni tehnice la locomotiva, traficul fusese intrerupt intre localitatile…

- Deputatul liberal de Maramures, Dr. Viorica Chereches mereu prezenta la evenimentele organizate de seniorii baimareni. De aceasta data, impreuna cu tinerii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Iosif Marturisitorul” a raspuns cu bucurie invitatiei de a sarbatori Ziua Unirii Principatelor si…

- Traficul feroviar pentru directiile Craiova, Rosiori de Nord si Giurgiu va fi afectat, joi si vineri, de efectuarea lucrarilor finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare electronica in statia Videle. Trenurile vor fi dirijate de personal specializat, masura fiind necesara pentru…

- 89 de obiective culturale din judetul Maramures vor primi finantare in acest an de la Guvernul Romaniei, in urma proiectelor depuse de Consiliul Judetean si primariile din judet. In total, este vorba de aproximativ 5 milioane de lei. Anuntul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Culturii,…

- Luni dimineata, la nivelul Sectorului PF Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 5.30,, un echipaj al politiei de frontiera a indentificat si oprit in trafic, pe DN 17c, in localitatea…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana vineri la ora 15.00, in Crisana, Maramures si local in Transilvania vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, in general, moderate cantitativ.

- Gabriel Zetea (PSD): ”Viorica Dancila poate reprezenta cu cinste Romania in fața oricarei cancelarii europene” Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei,…

- Doi barbați și-au pierdut viața și o femeie a fost ranita, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a plonjat 15 metri de pe șosea. Autoturismul a ajuns in raul Jiu, cu roțile in sus. Accidentul s-a produs pe raza județului Hunedoara. „In jurul orei 15.40, un barbat in varsta…

- Gheorghe Simon, ministru al Economiei si deputat PSD Maramures, declara ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata de catre CExN, sustinand ca liderii centrali ai partidului si factorii decizionali ai Guvernului trebuie sa dea dovada de unitate. Intr-un comunicat…

- Atentie, soferi! Ceata in 16 judete, intre care si Cluj Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara…

- Aurelia Mut, prim-procurorul Parchetului Targu Lapus, este acuzata de faptul ca abuzeaza de functia pe care o are, pentru a fabrica dosare penale. Satul de tracasarile magistratei, unul dintre „clientii” sai a depus o plangere penala pe numele Aureliei Mut, pentru comiterea infractiunii de represiune…

- Asociatia Nationala de Combatere a Braconajului si Poluarii face, intr-un comunicat de presa, cateva precizari privind concesionarea cursurilor de apa din judetul Maramures, incepand cu 01.01.2018. “Facem precizarea ca AJVPS Maramures a obtinut dreptul de gestionare pentru urmatoarele portiuni de ape…