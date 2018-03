Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au cucerit pana in prezent 11 medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Paul Dumitrascu a obtinut, miercuri, medalia de argint la stilul aruncat, la categoria 69 de kilograme, cu o performanta de 174 kilograme. Medalia de aur i-a revenit albanezului Briken Calja, cu…

- Editia din acest an a Campionatului National de Freestyle Kickboxing a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, la Bucuresti, pe tabloul de concurs aflandu-se peste 500 de luptatori de la 48 de cluburi din Romania. La competitie au participat cu rezultate deosebite si sportivii de la clubul ...

- Perioada plina de activitati pentru grupele de performanta copii CS Budokan Ryu. In perioada 17-18 martie, cei mici au participat la CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WUKF PENTRU COPII, competitie organizata sub egida Federatiei Roamene de Karate WUKF, la Sighisoara, eveniment la care CS Budokan Ryu a…

- In perioada 23-25 martie, in Sala Polivalenta din Targu Mures s-a desfasurat finala Campionatului National de cadeti la lupte greco-romane, feminine si libere. Ca de fiecare data, printre cei care au reusit sa impresioneze audienta s-au regasit si sportivii din judetul Constanta. Luptatorul Andrei Savu,…

- La Bucuresti s-au incheiat astazi finalele Campionatului National de Aruncari Lungi, odata cu intrecerile rezervate categoriilor copii I, II si III. CSS Constantin Istrati Campina (coordonator - prof. Nicolae Pavel) a fost din nou la inatime, cea mai buna performanta fiind realizata de David Marin (antrenor…

- Ultima zi a finalelor Campionatului National de Aruncari Lungi a adus pentru CSS Constantin Istrati Campina o performanta de exceptie, Andreea Lungu si Marius Vasile cucerind titlurile de campion national, ambii la categoria juniori II in proba de aruncarea discului.

- Cei mai buni 150 de sportivi din țara sunt așteptați, duminica, la Alba Iulia, pentru a participa la Campionatul Național de Marș. Competitia este organizata pentru Seniori, Tineret, Juniori 1, 2, 3 și Copii, la masculin și feminin, de CS Unirea Alba Iulia, in parteneriat cu Federația Romana de Atletism.…

- Sportivii sectiei de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Scolar din Radauti, pregatiti de antrenorii Alexandru Denes, Roza Denes si Ioana Trufin, au avut o evolutie de exceptie la finalele Campionatului National Individual in sala pentru cadeti, juniori si copii, competitie ce s-a desfasurat in ...

- In weekend, atletii din judetul Suceava au luat startul la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori III, competitie ce s-a desfasurat in sala de la Bacau. Singurele medalii nationale obtinute la aceasta finala au revenit sportivilor de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, ...

- Cu ocazia desfasurarii Tess Rally Brasov, prima etapa a Campionatului National de Raliuri Dunlop 2018, mai multe segmente de drumuri nationale din judetul Brasov vor fi inchise traficului rutier in intervalele orare ce coincid cu desfasurarea probelor speciale.

- CS Unirea Alba Iulia reunește in anul Centenar sportivi din toata țara, prin gazduirea de concursuri naționale: Primul, Campionatul Național de Marș, in 25 martie Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri,…

- Atleta constanteana Ioana Emilia Colibasanu, de la CS Farul LPS "Nicolae Rotaruldquo; antrenoare, Carmen Botea , a cucerit doua medalii la etapa finala a Campionatului National de sala rezervat juniorilor 3, care s a disputat la Bacau.Ioana Emilia a fost singura reprezentanta a Constantei care a urcat…

- Domeniul schiabil Turist Suior a fost gazda Campionatul National Scolar 2018 – Schi alpin, la categoriile juniori, copii si cadeti organizat de Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Federatia Romana de Schi- Biatlon, Inspectoratul Scolar al judetului Maramures…

- Petre Apostol La Belgrad, in Serbia, s-a desfasurat o noua editie a Campionatelor Balcanice de Atletism in sala, pentru categoria veterani (sportivi peste 35 de ani). In delegatia Romaniei prezenta la competitia balcanica s-au regasit si sportivi prahoveni, dintre care atletul Marian Ion a reusit un…

- Renata Dragomir Atleta Liceului cu Program Sportiv Vaslui a bifat doua recorduri personale in probele de 200 m și 600 m, de la Campionatul Național pentru Copii 2 – etapa de zona. Antonia Renata Dragomir, de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, a caștigat atat proba de 200 de metri, cat și pe cea de…

- In weekend, atletii de la CSM Dorna Vatra Dornei, club finantat de Primaria municipiului Vatra Dornei si Consiliul Local din localitate, au participat la Bacau la faza pe zona a Campionatului National de sala rezervat copiilor 1, 2 si 3. Dintre sportivii pregatiti aici de antrenorul Cristian ...

- In perioada 10 – 11 martie, micii tenismeni din Falticeni s-au remarcat din nou in turneele nationale de la Brasov, Buzau si Iasi, organizate de Federatia Romana de Tenis.David Arcip, dublu campion national in anul 2017, legitimat la Sectia de tenis a Clubului Sportiv "Nada ...

- La Fundata s-a desfasurat in perioada 07.03-11.03.2018, Campionatul National de schi fond. Au participat toate cluburile de specialitate din tara cu participarae a 82 de sportivi. 6 Titluri de Campioni Nationali, 3 locuri II si 3 locuri III obtinute de sportivii sectia fond- biatlon de la C.S.S. Baia…

- La sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv "Lia Manoliu" din Bucuresti a avut loc sambata si duminica etapa semifinala a Campionatului National de Atletism pentru copii I, II si III. Cealalta semifinala s-a desfasurat la Bacau, iar finala este programata la Bucuresti pentru perioada 30-31 martie.…

- Liceul cu Program Sportiv din Suceava a fost reprezentat cu succes la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori II de sportivul Sebastian Moldovan. Dupa ce a ocupat locul cinci in finala nationalelor de juniori I, atletul pregatit de profesorul antrenor emerit Toader ...

- Sambata si duminica, sala polivalenta „Elisabeta Lipa" din Botosani a fost gazda editiei cu numarul 28 a Campionatului National de Qwan Ki Do pentru copii, o competitie la care au fost prezente 30 de cluburi din 11 judete ale tarii, ce au reprezentat 18 orase, cu 507 sportivi la probele ...

- Petre Apostol La București, la Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, singura reprezentanta de la Colegiul Național „Constantin Istrati” Campina din cadrul Campionatului Romaniei de Atletism in Sala pentru juniori II, Andreea Lungu, a reușit o performanța remarcabila. Sportiva nascuta in anul 2002,…

- La sala "Lia Manoliu" din Bucuresti a avut loc astazi finala Campionatului National de Juniori II, Campina fiind reprezentata de un singur sportiv - Andreea Lungu, antrenor Mihaela Marin, care a concurat in proba de aruncarea greutatii.

- In perioada 26 februarie – 1 martie s-a desfasurat Campionatul National de schi alpin in Poiana Brasov, organizat de FRSB in colaborare cu MEN la categoriile HC, copii si cadeti, fiecare sportiv avand de efectuat cate 2 manse pentru fiecare proba de slalom S, slalom urias SU si combinata alpina CA.…

- Genzebe Dibaba a fost cronometrata cu timpul de 8 min 45 sec 05/100, fiind urmata de olandeza Sifan Hassan (8 min 45 sec 68/100) si de britanica Laura Muir (8 min 45 sec 78/100).Genzebe Dibaba, campioana mondiala in aer liber pe 1.500 m in 2015 si pe 1.500 m in sala in 2012, detinand recordul…

- Și in anul 2017, sportivii careieni alaturi de antrenorii lor au participat la o serie de competiții sportive de anvergura, desfașurate la nivel național și internațional. Antrenamentele, efortul susținut, seriozitatea și sacrificiul depus de sportivi și antrenorii lor au adus o serie de recompense.…

- Ieri s-a incheiat o noua ediție a Campionatului Național de spada, categoria tineret (U23), competiție care s-a desfașurat in sala de scrima a Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“ din Craiova. Ultima proba a fost cea de spada feminin echipe, ...

- Recent, la Arad, s-a derulat faza finala a Campionatului National de judo under 18. Sportivii ieseni legitimati la Clubul Sportiv Scolar Unirea au obtinut cateva rezultate notabile. Cea mai buna performanta ii apartine Cosminei Danila (antrenor, Angela Diaconu), care a devenit campioana nationala la…

- DE VIITOR… In weekend, atletii Liceului cu Program Sportiv Vaslui au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National de atletism in sala, ce s-au desfasurat in sala complexului sportiv “Lia Manoliu” din Bucuresti. La finalul competitiei, doi dintre acestia au reusit sa urce pe podium, castigand…

- Arena "Lia Manoliu" din Bucuresti a fost ieri gazda primei zile a Campionatului National de Atletism pentru Juniori I (18-19 ani), Campina fiind reprezentata in proba de aruncarea greutatii de doi sportivi, Andreea Lungu sli Marius Vasile, ambii de la CSS Constantin Istrati, ambii in varsta de numai…

- CURSA… Bucurestiul va gazdui, sambata si duminica, finalele Campionatului National de Atletism in sala, competitie la care vor participa si patru sportive ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui. Este vorba despre Diana Bogos, Izabela Spiridon, Cristina Balaur si Diana Varlan. Campionatul se anunta unul…

- In perioada 9-11 februarie a avut loc Campionatul National – biatlon copii si cadeti, la Baza Nationala de schi fond si biatlon Valea Rasnoavei – Predeal unde au participat toate cluburile de specialitate din tara, cca.100 sportivi. C.S.S. Baia Sprie a participat cu sportivii de la sectia biatlon…

- Atletii din judet au continuat evolutiile foarte bune si duminica, in a doua zi a finalelor Campionatului National de Atletism in sala rezervat seniorilor si tineretului. Astfel, Andrei Dorin Rusu, antrenat la Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei, a reusit in prima zi sa castige doua titluri…

- Atleta Claudia Bobocea a castigat titlul de campioana nationala la proba de 800 de metri, iar atletul Cosmin Trofin a adus doua titluri nationale (la „tineret ”si „seniori”), a anunțat ieri conducerea Clubului Sportiv Municipal, CSM Sfantu Gheorghe. „Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a…

- Noi momente memorabile oferite de sprintera Marina Andreea Baboi la finala Campionatului National de Atletism indoor pentru seniori si tineret, competitie ce a avut loc in week-end, la Bucuresti, in sala de atletism din complexul ,,Lia Manoliu”. Aflata intr-o forma sportiva senzationala, atleta legitimata…

- Cu ocazia etapei finale a Campionatului National de atletism in sala pentru seniori, tineret si juniori 1, de la Bucuresti, s au inmanat si mai multe carnete de maestru al sportului Printre cei care au primit recunoasterea performantelor obtinute in cariera s au numarat si doi reprezentanti ai Constantei,…

- Atleta din Vrancea Claudia Prisecaru a devenit, in aceasta seara (sambata), campioana Romaniei la tineret 1.500 metri. Sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul Cristian Orza, s-a clasat pe primul loc la Campionatul Național de sala și are mari șanse la o medalie și…

- La finele saptamanii trecute, la Bucuresti, in organizarea Federatiei Romane de Atletism, au fost organizate intrecerile Campionatului National de Juniori 2, etapa intai, care conteaza in clasamentul competitiilor de sala. Astfel, in proba masculina de 1500 de metri, George Fleser (LPS Alba Iulia) s-a…

- Sambata seara și duminica dimineața, echipa de hochei juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava a evoluat in fața propriilor suporteri, pe patinoarul artificial, in compania campioanei en-titre și liderului detașat al Campionatului Național, CSȘ Miercurea Ciuc. Sucevenii pregatiți de ...

- Etapa intai a Campionatului National de sala la atletism pentru seniori, tineret si juniori 1, de la Bucuresti, le a prilejuit urcarea pe podium si reprezentantilor Constantei. La triplusalt, Cristina Bujin CS Farul Constanta CSA Steaua Bucuresti; antrenor, Daniel Cojocaru a ocupat locul intai la triplusalt…

- Schiorii de la Clubul Corona, antrenati de Dan Iliescu si Cristiana Opris sunt pregatiti de sezonul competitional. Luni, copiii de la Corona vor lua startul in prima etapa a Campionatului National, competitie care se va disputa la Suior, in Baia Mare. Tot la inceputul saptamanii viitoare, cadetii pregatiti…

- Peste 30 de atleti rusi s-au imbolnavit subit sau nu au luat startul in probele lor vazandu-i venind pe controlorii Agentiei ruse antidoping (RUSASA) la o competitie regionala de la Irkutk (Siberia), informeaza AFP. In timpul Campionatelor de atletism ale districtului federal din Siberia,…

- Sportivii sectiei de tir sportiv de la Clubul Sportiv Școlar din Radauti, pregatiti de antrenorul Ștefan Buiucliu, au inceput anul 2018 cu o etapa din Campionatul National. De joi si pana duminica, juniorii de la Radauti au luptat pentru un loc pe podium la a cincea etapa a Campionatului National ...

- La intoarcerea la antrenamente, dupa Anul Nou, sportivii de la Sectia de atletism a CSS "Constantin Istrati" Campina au avut parte de o noua surpriza. In sectorul lor de aruncare a greutații au gasit urmele unui gratar facut, probabil, in perioada sarbatorilor, de niste campineni care locuiesc la Caminul…