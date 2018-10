Trei tineri, prinsi cu etnobotanice Un echipaj al Poliției Locale Satu Mare, care executa serviciul de siguranța publica in zona strazii Mircești au sesizat faptul ca in fața unui bloc doi tineri au devenit agitați la vederea oamenilor legii. Denis T, 17 ani, respectiv Arnold S, 20 de ani, au fost prinși de polițiștii locali avand asupra lor trei plicuri […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

