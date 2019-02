Stiri pe aceeasi tema

- Sa faci parte din familia celui mai bogat roman din toate timpurile iți poate aduce milioane de beneficii, dar nu și pentru Irina Bossy-Ghica, stranepoata lui Grigore Cantacuzino, care a fost nevoita sa fuga din țara pentru a supraviețui. Este seara in București, aproape noapte. Pe Calea Victoriei,…

- Marți, 12 februarie, au fost confirmate doua cazuri de gripa A-H1, la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Cei doi pacienti se afla internați in sectia de Terapie Intensiva. Anunțul a fost facut de directorul Directiei de Sanatate Publica, Gabriel Ciochina. "Avem rezultatul de la Institutul Cantacuzino…

- Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani" este unul dintre cei mai sangerosi criminali pe care i-a cunoscut Romania. El a fost condamnat in 2003 la inchisoare pe viata, in urma unui dublu asasinat si a unui jaf armat comise in noiembrie 2001 la o casa de schimb din Bucuresti.

- Oficialul nord-coreean de rang inalt, Kim Yong Chol, a sosit joi seara la Washington, dupa o escala la Beijing, si urmeaza sa discute despre un eventual summit intre Statele Unite si Coreea de Nord cu secretarul de stat american, Mike Pompeo, inainte de o posibila intalnire cu Donald Trump. Agenda…

- Prima romanca avocat, prima femeie din Europa care a obtinut licenta in drept la Universitatea din Paris si prima femeie din lume cu un doctorat in drept, Sarmiza Bilcesci s-a nascut la Bucuresti, in familia lui Dumitru Bilcescu (din Bilcesti-Muscel), fost sef al Controlului Finantelor in vremea domnitorului…

- UEFA a publicat pe site ul oficial o lista cu cei mai buni 50 de tineri fotbalisti din Europa care sunt de urmarit in 2019. Printre acestia se afla si doi romani, mijlocasul Ianis Hagi capitanul FC Viitorul si portarul echipei italiene Genoa, Ionut Radu, capitanul echipei nationale de tineret a Romaniei.…

- Calificarea Romaniei U21 la Campionatul European a atras priviri din partea specialististilor UEFA. Ianis Hagi si Ionut Radu au impresionat cu prestatiile din campania de calificare si au intrat in topul celor mai promitatori 50 de fotbalisti ai Europei.UEFA le face o scurta descriere celor…

- Munții Apuseni au fost inclusi de CNN pe lista celor 17 obiective turistice din Europa care trebuie vizitate, ca cele mai frumoase locuri de pe continent. „Parte din Carpatii Occidentali din Transilvania, Apusenii sunt ideali pentru vacante de vara, cu temperaturi racoroase si trasee neaglomerate, cu…