- Accidentul s-a petrecut in aceasta seara in cartierul aradean Micalaca. O mașina in care se aflau patru tineri a plonjat in gol de pe pasaj. Doi tineri au murit pe loc, un altul a ramas incarcerat, iar al patrulea a reușit sa iasa singur din mașina. Pompierii au intervenit și au scos barbatul ramas…

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier de la o inaltime de zece metri, din cauza vitezei si neatentiei soferului.

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, miercuri, in județul Vaslui, potrivit Mediafax. Accidentul s-a produs in comuna Vetrișoaia din județul Vaslui, unde o masina s-a rasturnat intr-o rapa. Doi tineri, in varsta de 28…

- Trei tineri au fost transportati la spital vineri seara dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier iar masina in care se aflau a ramas suspendata in gardul unei gospodarii din comuna Curtisoara, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au fost transportate la spitalele din Sibiu, fiind ranite intr-un accident rutier produs pe DN14, in afara localitatii Slimnic, dupa ce soferul masinii in care se aflau a...

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 2B, la iesire din municipiul Buzau, in zona Verguleasa. Evenimentul care s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul umed s-a soldat cu ranirea a doua persoane.

- Un taxi s-a rasturnat in aceasta dimineata la intersectia strazii Miorita cu soseaua Hancesti, dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism.In urma impactului, șoferul și pasagerul din taxi au fost transportați la spital.

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce masina condusa cu viteza excesiva de un barbat de 57 de ani, din județul Botoșani, s-a rasturnat la o diferenta de nivel de aproximativ 4 metriAccidentul a avut loc duminica, la ora 14.30, intr-o curba pe DN 18, in afara localitatii Carlibaba.Din accident, a ...