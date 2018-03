Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 32 de ani și-a pierdut viața, miercuri seara, intr-un acicdent de circulație produs pe o șosea din vestul țarii. The post Tragedie fara margini! O tanara de 32 de ani a murit intr-un accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Trei dintre românii care au pierit în teribilul accident din Olanda erau rude. O familie din Caracal este acum îndoliata. Este vorba despre un tânar, sora lui și soțul acesteia.

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Adina si Cosmin, doi frati din Caracal, si-au pierdut viata intr-un accident din Olanda. In accident au mai murit si Aurel, sotul Adinei, dar si alti doi romani. Rudele povestesc cu lacrimi in ochi ca tinerii au plecat sa isi faca un viitor mai bun in strainatate, insa se intorc acasa in sicriu.

- O femeie de 24 ani și doi barbați de 27 ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie 2018, pe o șosea din Olanda. In accident și-au pierdut viața in total cinci romani și alți ...

- Trei dintre romanii morti, marti, 20 martie 2018, intr-un cumplit accident petrecut in Olanda sunt din Caracal. Doi soti si inca o ruda a acestora si-au gasit sfarsitul in drum spre serviciu.

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate ...

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda....

- Cinci romani au murit, iar alti trei au fost raniti grav in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza, scrie...

- Cinci romani au murit, iar alți trei au fost raniți, marți, in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit frontal de un camion, scrie Mediafax, care citeaza surse din cadrul serviciilor de intervenție. Post-ul Accident grav in Olanda. 5 romani au murit apare prima data in Libertatea.ro .

- Potrivit martorilor, soferul microbuzului a pierdut controlul directiei si a ajuns pe contrasens, acolo unde a intrat in plin intr-un camion. Impactul a fost atat de puternic incat microbuzul a fost efectiv distrus, iar oamenii aflati in interior, majoritatea romani, au fost incarcerati.…

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza.

- Cinci cetațeni romani - patru barbați și o femeie - au murit luni intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, scrie digi24.ro.Barbații au varste cuprinse intre 27 și 37 de ani, iar femeia are 24 de ani.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Doi tineri de 26 și 32 de ani au scapat cu viața, ca prin urechile acului, dupa ce microbuzul cu care circulau s-a izbit de doi stalpi de electricitate și s-a oprit in al treilea, pe care l-a și retezat, iar o conducta de gaze a fost fisurata in impact. Vorbim de un accident rutier petrecut noaptea…

- Un barbat de 68 de ani a murit joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un auto-camion. Acesta participase noaptea trecuta la priveghiul unui tanar din aceeasi localitate, care a murit in urma cu cateva zile tot intr-un accident rutier. Victima era si bunicul unuia dintre pasagerii din autoturismul in…

- Drama pentru o familie din Pitesti. Un tanar pitestean ce lucra ca sofer a murit in urma unui accident rutier ce s-a petrecut miercuri seara. Toti prietenii sunt profund indurrerati de aceasta veste si mai ales socati. Gandurile lor zboara acum catre iubita acestuia, tanara fiind si ea la fel de…

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat un indicator rutier intr-o intersectie si a lovit in plin cu masina pe care o conducea un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au [...]

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- UPDATE ora 09:40 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetulVrancea, circulatia pe DN2 (E85) a revenit la normal. Din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la…

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- Loredana Leonte a fost condamnata definitiv de Curtea de Apel Suceava la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Femeia este acuzata ca in toamna anului 2011 a taiat calea unei autospeciale de politie care avea semnalele acustice si luminoase in functiune, soferul masinii…

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat la Polokwane City din ianuarie…

- Un barbat din Straseni si-a pierdut viata luni, 5 februarie, in urma unui accident rutier produs in satul Recea. Acesta ar fi iesit pe contrasens si a lovit frontal o alta masina care se deplasa regulamentar.

- Imagini de groaza in satul Recea, raionul Straseni. Un barbat in varsta de 31 de ani si-a pierdut viata, iar pasagerul sau se afla in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt vehicul.

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chisinau, in varsta de 37 de ani, a murit vineri seara, 2 februarie, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni.

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Un tanar de 21 de ani din Chisinau ar fi urcat beat la volanul unui Mecercedes in seara de sambata, 20 ianuarie, dupa care a iesit pe contrasens pentru a efectua o depasire, insa lovit frontal o alta masina. In rezultatului impactului, o persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital.

- Un moldovean, observator trimis de OSCE in estul Ucrainei, a murit in urma unui accident. Tragedia s-a produs in orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Anunțul a fost facut de șeful misiunii OSCE in tara vecina, Martin Sajdik. Vitalie Zara era intr-un taxi in momentul impactului.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Un tanar de 19 ani din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut…

- Un tanar de 19 din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut controlul…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit marti, intr un accident rutier, pe DN 7 Arad Nadlac, dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de deplasare a masinii, intrand in coliziune cu semiremorca unui autotren stationat in afara partii carosabile a soselei, potrivit IPJ Arad. Aflat la volanul unui…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a intervenit in 15 situatii de risc in ultimele 24 de ore. In una dintre situatii, pompierii au fost alertati pentru a debloca soferul unui autoturism „Mercedes Sprinter”, care a ramas prins sub masina, dupa ce aceasta a derapat de pe traseu.…

- Doi barbati, unul de 46 de ani și altul de 21 de ani, au murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astazi, 4 ianuarie, în jurul orei 05.30, în apropiere de o stație PECO la marginea orașului Stefan Voda. Solicitata de IPN, Inga Petrov,…

- Doi barbati, unul de 46 de ani si altul de 21 de ani, au murit intr-un accident rutier produs in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, in jurul orei 05.30, in apropiere de o statie PECO la marginea orasului Stefan Voda.

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- O adevarata tragedie a avut loc in urma cu cateva ore pentru un drum național din localitatea Iaz. Doi tineri au murit in urma unui accident grav petrecut pe DN 68. Conform primelor informații, un șofer a pierdut controlul volanului dupa ce mașina a derapat, a fost lovita din plin de o alta mașina și…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini, transmite corespondentul Mediafax.

- Doi tineri si-au pierdut viata, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un teribil accident de circulatie petrecut pe un drum judetean din judetul Mehedinti. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere, scrie adevarul.ro . In data de 22 decembrie, la ora 23, un barbat in varsta…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…