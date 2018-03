Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Blaj au fost retinuti de politie pentru furt. Alaturi de alt tanar, acestia au spart cinci case din municipiu. Au sustras produse electronice si alte bunuri, prejudiciul fiind de peste 4.000 de lei. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Blaj i-au identificat pe 3 tineri…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj i-au identificat pe 3 tineri de 17 si 18 ani, din municipiul Blaj, ca persoane banuite de comiterea a 5 furturi din locuinte. Se pare ca, in perioada 10-19 martie 2018, cei 3 tineri ar fi patruns, prin efractie, in 5 case din…

- La data de 13 martie 2018, in jurul orei 13,20, politistii din Blaj au fost sesizati cu privire la faptul ca la un imobil de pe strada Alexandru Borza din oras s-a produs un scandal in care erau implicate mai multe persoane. Politistii au intervenit pentru aplanarea starii conflictuale, iar din primele…

- In data de 19.03.2018, in urma activitaților investigative desfasurate in cazul unor infractiuni de furt calificat, polițiștii hunedoreni au depistat, pe raza municipiului Hunedoara, trei tineri din municipiul Lupeni (un minor si o minora in varsta de 15 ani si un tanar de 19 ani), care au fost…

- Ieri, 15 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un minor, in varsta de 16 ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de talharie, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dupa amiaza zilei…

- Suspectul in cazul agresiunii de sambata seara, din Piata Unirii, a fost depistat și reținut de polițiști, luni seara, pe raza orașului. Barbatul banuit ca este autorul faptei, are 35 de ani și a fost reținut de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul Brigazii de Operatiuni…

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- Politistii din Blaj au identificat 5 persoane din municipiu ca banuite de comiterea unui furt cu un prejudiciu de 4.000 de lei. Pentru documentarea activitatii infracționale, politistii au facut o perchezitie. 3 persoane au fost retinute. La data de 6 martie 2018, politistii din Blaj i-au identificat…

- Mai multe gospodarii de pe raza comunei Dumbraveni, sat Candești, au fost sparte in cursul saptamanii trecute, de un grup de indivizi certați cu legea. Potrivit unor surse locale, hoții ar fi sustras din gospodariile respective mai multe ustensile de gradinarit, roți de mașina, spaliere…

- Doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata. Momentan, nu sunt clare circumstanțele in care au murit aceștia. Polițiștii de la Secția 17 au fost sesizați marți dimineața, la ora 7:00, ca doi agenți de paza au fost gasiți morți in Sectorul 5, intr-o cladire dezafectata.…

- In dimineata zilei de 24 februarie 2018, in jurul orei 05.30, politistii din patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj i-au depistat, in flagrant delict, pe doi tineri, de 17 si 18 ani, ambii din municipiul Blaj, in timp ce incercau sa patrunda in interiorul unui garaj de pe…

- Sambata dimineața, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie 2018, politistii…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Cercetat pentru furt Politistii din Rosia Montana l-au identificat pe un tanar din Rosia Montana ca banuit de comiterea furtului unui ATV. Bunul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 21 februarie a.c., politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20…

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures au prezentat parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, doi barbati retinuti, in data de 20 februarie a.c., ce sunt banuiti de comiterea a 3 furturi din locuinte de pe raza orașului Ocna Mures. Procurarii Parchetului de pe langa…

- Cercetați pentru furtLa data de 13 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au identificat doi minori, de 13 ani, din localitate, banuiți ca, la data de 11 februarie a.c., ar fi sustras un telefon mobil dintr-un autovehicul ce se afla parcat, neasigurat. Prejudiciul…

- Polițiștii au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și inșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. O persoana se afla deja in arest preventiv, iar alta in arest la domiciliu. Alte doua persoane, care ar fi incercat sa paraseasca…

- In data de 13 februarie 2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din loc. Bascov, județul Arges, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din municipul Alba Iulia, a fost agresat fizic de catre…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pe O.Marian Catalin, de 23 de ani, din Davidesti, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Din cercetari, politistii au stabilit ca, in data de 6 februarie pe fondul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Ieri, 1 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, care, impreuna cu un alt tanar de 20 de ani, din Blaj, este banuit de comiterea mai multor furturi. Se pare ca, in perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018,…

- Polițiștii de investigatii criminale i-au identificat pe doi tineri, de 15 si 23 de ani, din Blaj, ca banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta reclamata politiei la data de 25 noiembrie 2017. Se pare ca in noaptea de 24/25 noiembrie 2017, cei doi ar fi patruns, prin efractie,…

- La data de 1 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale, sprijiniti de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatile Lechinta si Sangeorzu…

- Polițiștii de frontiera din Constanța au efectuat percheziții la domiciliile unor indivizi, suspectați ca faceau contrabanda. Polițiștilor de frontiera din cadrul Garzii de Coasta - Serviciul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații Transfrontaliere le-a atras atenția trei barbați, de cetațenie…

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Dosare penale pentru furt pentru o femeie și un barbat, dupa ce au fost prinși ca furau diferite produse din societați comerciale. In primul caz, a fost reținuta de polțiști, o femeie in varsta de 31 de ani, care incerca sa fure haine dintr-un magazin de unde furase fara sa fie prinsa și cu o zi mai…

- Un barbat si sotia acestuia sunt urmariti penal dupa ce au impuscat ilegal doua ciute. Potrivit unui comunicat de presa, in cursul zilei de marti, politistii au continuat cercetarile privind o infractiune de braconaj comisa luni pe raza orașului Broșteni. Cercetarile au inceput dupa ce in polițiștii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Polițiștii timisoreni au prins doi copii de 14 ani, dupa ce au spart o masina si incercau sa mai sparga alte doua. Cei doi au reusit sa fure din primul autoturism bunuri in valoare de 3800. Hotii au spart geamul unei masini si au furat o boxa portabila, produse cosmetice și un acumulator de telefon,…

- Politistii din Sebes l-au depistat si retinut, cu operativitate, pe un tanar din oras ce este banuit de comiterea unei talharii asupra unei varstnice. Va fi cercetat in stare de arest preventiv. In noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani,…

- Politistii din Cugir au retinut un barbat din oras si pe fiul acestuia, ce sunt banuiti de comiterea unui furt din locuinta. Pentru prinderea celor doi, politistii au organizat un flagrant. La data de 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat,…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au retinut 4 persoane banuite de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. O alta persoana este banuita ca ar fi tainuit faptele de furt. Ieri, 11 ianuarie, politistii au efectuat 6 perchezitii si…

- Ieri, 11 ianuarie 2017, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei au luat masura retinerii fata de 3 tineri de 21, 22 si 27 de ani, doi din Panade, judetul Alba si unul din municipiul Sibiu, banuiti de comiterea a 3 infracțiuni de furt calificat precum si fata de o femeie de 37 de ani, din municipiul…

- Joi dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie 2018, politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului…

- Luni seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete a caror proveniența legala nu a putut fi justificata. De asemenea, asupra barbatului a fost identificata suma de 1750 de lei,…

- Luni seara (8 ianuarie), polițiștii din cadrul Poliției Mioveni au depistat și reținut doi barbați, banuiți de contrabanda cu țigari nefiscalizate. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete…

- Polițiștii din județele Timiș și Caraș-Severin au facut, ieri, șapte percheziții intr-un dosar de contrabanda, aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, au fost realizate patru percheziții…

- Ieri, 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

