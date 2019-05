Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei a postat pe Facebook o filmare din Sibiu. Prezent la summit-ul organizat in Romania pe data de 9 mai, Emmanuel Macron a fost oprit de un grup de tinere care i-au transmis: „Sa aveti grija de viitorul nostru pentru ca aceasta este treaba voastra acum!”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a raspuns dur sambata premierului olandez, Mark Rutte, cel care a spus la Sibiu ca Romania va intra in spațiul Schengen doar atunci cand va respecta statul de...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, dupa incheierea summitului european informal de la Sibiu, ca, in opinia sa, exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura fabuloasa data de RCS&RDS! Zeci…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, considera ca statul de drept din Romania a fost „fragilizat” in urma unor decizii ale Guvernului. Președintele francez a participat la Summitul european de la Sibiu și a avut și o intrevedere cu președintele Klaus Iohannis. „Cred ca exista decizii luate de guvernul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca-si ''asuma'' vanzarea de arme franceze catre Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite si care ar fi putut fi folosite in Yemen, dar a asigurat ca a obtinut ''garantii'' ca ele ''nu vor fi utilizate impotriva…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a reiterat, la summitul de la Sibiu, ca se opune sistemului de tip "primul candidat" pentru desemnarea presedintelui Comisiei Europene, conform Mediafax.Citește și: Ipoteza BOMBA a unui medic in cazul Gabrielei Firea: '5 moduri prin care o sarma ajunge…

- UDMR respinge categoric ideile care promoveaza o Europa cu mai multe viteze și, in același timp, considera ca Romania va avea voce și un cuvant de spus in procesul de reformare a UE abia atunci cand va avea proiect de țara, a aratat europarlamentarul Iuliu Winkler, marți seara, in cadrul dezbaterii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, saluta scrisoarea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron adresata cetatenilor Europei si sustine organizarea Conferintei pentru Europa, propusa de seful statului francez, la care Romania sa participe in mod activ.