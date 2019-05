Stiri pe aceeasi tema

- In cateva luni, se implinește un an de la moartea cantareței Aretha Franklin, cea denumita „Regina muzicii soul”. Deși inițial s-a crezut ca nu a lasat niciun testament in urma, iata ca vine o lovitura de teatru.

- Trei testamente scrise de mana au fost descoperite in locuința din Detroit a cantareței americane Aretha Franklin, la mai multe luni de la decesul acesteia, a anunțat un avocat, citat de Associated Press, potrivit Mediafax.In cel mai recent dintre aceste documente, datand din martie 2014 și…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat marți, 23 aprilie, o actiune pe raza orașului Drobeta Turnu Severin, pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu produse accizabile. In timpul acțiunii, a fost depistat un barbat de 43 ani, ...

- Admiratorii cantareței americane Britney Spears au protestat fața de internarea artistei intr-o clinica de psihiatrie, pe care o suspecteaza ca fiind impotriva voinței acesteia, relateaza hollywoodreporter.com potrivit mediafax. Manifestarea, care a avut loc la primaria din West Hollywood,…

- Epopeea drogurilor eșuate de la Marea Neagra continua. Dupa 800 de kilograme capturate, apoi alte 200, apoi alte 130, anchetatorii au mai gasit la malul marii alte pachete suspecte. Procurorii spun ca acum capturile au atins cota a 150 de kilograme de cocaina. Aceștia indeamna locuitorii de la malul…

- Curtea Constitutionala a amanat marti, pentru 9 aprilie, o decizie privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice", din cauza unor probleme referitoare la listele de semnaturi de sustinere, au...

- Ieri seara, politistii din Barlad au adus bucurie in casa unui tanar, restituindu i o cutie pierduta, in care se aflau medicamente in valoare de peste 70.000 de lei. In noaptea de 28 februarie 1 martie a.c., politistii Postului de Politie Transporturi Feroviare Barlad, in timp ce efectuau serviciul…

- Romania nu este singura țara in care iși fac loc prin spitalele de stat medici sau asistente cu diplome false. Intr-o localitate din estul Sloveniei, a fost descoperit un doctor fals. Femeia nu a studiat Medicina nici macar o zi.